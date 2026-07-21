Силы логистики удалили пост с обвинением Федорова в проблемах со снабжением ВСУ: подробности

21 марта командование Сил логистики ВСУ отреагировало на разногласия между главнокомандующим Александром Сырским и бывшим министром обороны Михаилом Федоровым. В сети появился пост, подписанный пресс-секретарем командования подполковником Валерием Шершнем, в котором критиковалась деятельность экс-министра. Через час пост отредактировали, а затем полностью удалили. Что случилось с заявлением Сил логистики относительно проблем с обеспечением армии?

На ситуацию с постом командования Сил логистики (КСЛ) обратили внимание СМИ "Новости Live". Журналисты сделали скриншоты первоначального и последующего сообщения, которое в итоге пропало со страницы подразделения в Facebook. В первом варианте упоминалась деятельность Федорова в Минобороны и то, что его команда тормозила выполнение заказов бригад на то или иное оружие. В то же время заказывались гранатометы, которые не были нужны ВСУ, поскольку оказались некачественными, говорилось в посте. СМИ акцентировали внимание на поступке командования Сил логистики, которое сначала опубликовало, а затем удалило пост о ситуации с обеспечением ВСУ.

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В Telegram-канале СМИ — два скриншота сообщения КСЛ, сделанные около 13:00 21 июля, а затем обновленная версия, на которую отреагировали в течение часа. На левом скриншоте — текст о том, что "Верховный Главнокомандующий" способствовал увольнению Федорова. Причина увольнения — ухудшение обеспечения ВСУ, несмотря на "цифровизацию и громкие закупки". [В тексте упоминается "Верховный Главнокомандующий" — это президент Владимир Зеленский, поскольку Александр Сырский занимает должность "главнокомандующего ВСУ" — ред.]. На правом скриншоте предложение о влиянии на увольнение Федорова отсутствует.

Сырский против Федорова — сообщения командования Сил логистики, 21 июля Фото: Новини live

Обновление 12:28. Спикер КСЛ Валерий Шершень подтвердил удаление сообщения о проблемах с обеспечением ВСУ, сообщило медиа "Суспільне". По его словам, сообщение удалили, поскольку его начали переводить в "политическую плоскость", тогда как командование хотело акцентировать на проблемах армии. Шершень добавил, что сообщение с проблемами появится, но перед этим состоится "профессиональный рабочий разговор".

"За первые шесть месяцев ситуация с обеспечением Вооруженных сил Украины ухудшилась, невзирая на новые технологические векторы в системе обеспечения, цифровизацию и громкие анонсы", — подтвердил представитель командования.

Сырский против Федорова — подробности

Утром 21 июля Фокус сообщил о заявлении командования Сил логистики ВСУ, в котором речь шла о возможном влиянии Федорова на обеспечение украинской армии. В сети можно найти скриншоты с первоначальным сообщением командования Сил логистики о противостоянии Сырского и Федорова: часть была опубликована СМИ, часть — в социальной сети X. В обширном посте речь шла о ряде проблем, с которыми сталкивались в КСЛ. Среди них — нехватка 37 млрд грн на техническое обеспечение, 16 млрд грн — на ремонт техники, задержки с поставками, невнимание к запросам войск, дефицит топлива, бронежилетов и зимней одежды, отсутствие обещанных 5 тыс. пикапов. Кроме того, существует угроза монополизации поставок, поскольку 52% средств получают 11 компаний. Еще один тезис касался закупки гранатометов РПГ-75М, которые оказались не новыми, а старыми, отремонтированными в 1984 году: они представляют угрозу для бойцов, говорилось в удаленном сообщении.

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Сырский против Федорова — конец сообщения командования Сил логистики, 21 июля Фото: kurs.com.ua

Сырский против Федорова — начало сообщения командования Сил логистики, 21 июля Фото: ТСН

Отметим, что 16 июля 2026 года Михаил Федоров был уволен с должности министра обороны. Федоров провел пресс-конференцию, в ходе которой подвел итоги шести месяцев работы в Минобороны. Среди прочего, его команде удалось упорядочить тендеры на закупку оружия и обеспечение ВСУ, увеличить закупки определенных видов дронов, очистить ведомство от лоббистов некоторых производителей оружия, наладить прозрачные цифровые тендеры. При этом, по словам Федорова, он сталкивался с сопротивлением со стороны Генштаба и Сырского: некоторые инициативы полностью блокировались, некоторые реализовывались слишком медленно и бюрократично. Экс-министр заявил, что украинское командование действовало старыми методами, не учитывая современные технологические реалии.

После отставки Федорова украинцы начали проводить акции протеста против этого: впоследствии среди лозунгов появились призывы к отставке Сырского. Тем временем в течение нескольких дней Зеленский начал встречаться с командирами корпусов, бригад, родов войск: СМИ написали, что ищут замену Сырскому. Также журналисты сообщили, что Сырского и его начальника штаба Андрея Гнатова уже уволили: Генштаб опроверг эти данные.

Напоминаем, что 20 июля на портале "Милитарный" появилась обширная колонка Александра Сырского, в которой он изложил свое видение войны, деятельности Генштаба, Минобороны и Федорова.