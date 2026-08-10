Польша готовит SMS-оповещения в связи с войной в Украине: будут сообщать о взлете истребителей

Полякам будут отправлять SMS, если из-за российских атак на Украину польские истребители поднимутся в воздух. Такие изменения готовятся в системе гражданского оповещения.

Об этом сообщила заместитель министра национальной обороны Польши Магдалена Собковяк-Чарнецкая в эфире Wirtualna Polska, пишет RMF24.

По её словам, после инцидента 30 июля Польша работает над улучшением системы оповещения населения.

30 июля во время массированной атаки РФ на запад Украины российская крылатая ракета Х-101 нарушила воздушное пространство Польши. Для защиты польского неба были подняты истребители F-16, а также задействованы польские и союзные разведывательные самолеты и самолеты-заправщики НАТО.

В польском Минобороны заявили, что военная часть системы отреагировала надлежащим образом. В то же время было решено усовершенствовать гражданскую систему оповещения после инцидента.

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"Нужно ещё больше замкнуть всю систему", — сказала Собковяк-Чарнецкая.

По её словам, если польские истребители будут подниматься в воздух из-за опасной ситуации, связанной с войной в Украине, информация об этом будет дополнительно передаваться через системы Правительственного центра безопасности. Детали работы новой системы должны определить Министерство внутренних дел и администрации.

Российская ракета упала в ночь с 29 на 30 июля вблизи Тарнавы-Колонии в Люблинском округе. Она упала на незаселенной территории, никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. Позже ракету идентифицировали как российскую Х-101.

Напомним, утром 30 июля во время массированной атаки РФ на Украину в польском Люблине объявили воздушную тревогу. Польские военные подняли в небо истребители и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения. По данным Воздушных сил Украины, одна из российских крылатых ракет направлялась в сторону Волыни и польской границы, после чего исчезла с радаров.

Впоследствии в селе Тарнава-Колония Люблинского воеводства обнаружили воронку диаметром около 10 метров и металлические обломки. Они могли остаться после ночной российской атаки на Украину.

Ранее польская сторона высказывала предположение, что на территории Люблинского воеводства могла упасть российская крылатая ракета Х-101. Согласно этой версии, во время атаки она пересекла воздушное пространство Польши.

31 июля Окружная прокуратура в Люблине официально подтвердила, что в Люблинском воеводстве упала российская ракета Х-101. Следствие установило, что она была изготовлена во втором квартале 2026 года на одном из предприятий в Московской области. К идентификации обломков также присоединился украинский эксперт, прибывший в Польшу вечером 30 июля.