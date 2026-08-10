Польща готує SMS-сповіщення через війну в Україні: повідомлятимуть про зліт винищувачів

Полякам надсилатимуть SMS, якщо через російські атаки по Україні польські винищувачі підніматимуться в повітря. Такі зміни готують у системі цивільного оповіщення.

Про це повідомила заступниця міністра національної оборони Польщі Магдалена Собковяк-Чарнецька в ефірі Wirtualna Polska, пише RMF24.

За її словами, після інциденту 30 липня Польща працює над покращенням системи оповіщення населення.

30 липня під час масованої атаки РФ на захід України російська крилата ракета Х-101 порушила повітряний простір Польщі. Для захисту польського неба підняли винищувачі F-16, а також залучили польські та союзницькі розвідувальні літаки й літаки-заправники НАТО.

У польському Міноборони заявили, що військова частина системи відреагувала належним чином. Водночас цивільну систему оповіщення після інциденту вирішили вдосконалити.

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“Потрібно ще більше замкнути всю систему”, — сказала Собковяк-Чарнецька.

За її словами, якщо польські винищувачі злітатимуть через небезпечну ситуацію, пов’язану з війною в Україні, інформацію додатково надсилатимуть через системи Урядового центру безпеки. Деталі роботи нової системи мають визначити Міністерство внутрішніх справ та адміністрації.

Російська ракета впала в ніч з 29 на 30 липня біля Тарнави-Колонії на Люблінщині. Вона впала на незаселеній території, ніхто не постраждав, руйнувань не зафіксували. Пізніше ракету ідентифікували як російську Х-101.

Нагадаємо, вранці 30 липня під час масованої атаки РФ по Україні в польському Любліні оголосили повітряну тривогу. Польські військові підняли в небо винищувачі та літаки дальнього радіолокаційного виявлення. За даними Повітряних сил України, одна з російських крилатих ракет прямувала в бік Волині та польського кордону, після чого зникла з радарів.

Згодом у селі Тарнава-Колонія Люблінського воєводства виявили вирву діаметром близько 10 метрів та металеві уламки. Вони могли залишитися після нічної російської атаки по Україні.

Раніше польська сторона попередньо припускала, що на території Люблінського воєводства могла впасти російська крилата ракета Х-101. За цією версією, під час атаки вона перетнула повітряний простір Польщі.

31 липня Окружна прокуратура в Любліні офіційно підтвердила, що в Люблінському воєводстві впала російська ракета Х-101. Слідство встановило, що її виготовили у другому кварталі 2026 року на одному з підприємств у Московській області. До ідентифікації уламків також долучився український експерт, який прибув до Польщі ввечері 30 липня.