"Даже не верится, что я дома": в Украину вернулись еще 103 украинских военнопленных

Украина и Россия провели обмен пленными по формуле "103 на 103". В Украину вернулись военнослужащие ВСУ, Госпогранслужбы и Национальной гвардии.

В частности, домой вернулись военные, которые защищали Украину в Мариуполе. Об обмене сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

В целом в Украину удалось вернуть бойцов, сражавшихся на Донецком, Луганском, Харьковском, Запорожском, Херсонском, Днепровском и Сумском направлениях.

По данным омбудсмена Дмитрия Лубинца, 99 % вернувшихся — солдаты и сержанты. Самому старшему из них — 59 лет, самому младшему — 26 лет. У двоих из этих защитников вчера был день рождения — им исполнилось 34 и 45 лет. Также среди вернувшихся есть тяжелораненые и тяжелобольные.

Обмен пленными Фото: Zelenskiy / Official Обмен пленными Фото: Zelenskiy / Official Обмен пленными Фото: Zelenskiy / Official Обмен пленными Фото: Zelenskiy / Official Обмен пленными Фото: Zelenskiy / Official Обмен пленными Фото: Zelenskiy / Official Обмен пленными Фото: Zelenskiy / Official Обмен пленными Фото: Zelenskiy / Official Обмен пленными Фото: Zelenskiy / Official

Он подчеркнул, что в целом с 24 февраля 2022 года в Украину удалось вернуть уже 9716 украинцев, которые находились в плену или считались пропавшими без вести.

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Лубинец также опубликовал видео с трогательными моментами, когда военнопленные звонят своим родным и сообщают, что вернулись в Украину.

"Как во сне… Даже не верится, что я дома", — рассказал один из пленных, которых удалось вернуть домой.

Российское Минобороны также сообщило, что был проведен обмен, в ходе которого 103 военнослужащих ВС РФ вернулись в Россию. В настоящее время они находятся на территории Беларуси, после чего их доставят в российские госпитали.

Там также отметили, что процессу обмена способствовали усилия Объединённых Арабских Эмиратов.

Напомним, что в июне состоялся обмен пленными, в ходе которого были возвращены 160 бойцов Сил обороны. Среди пленных — военнослужащие, защищавшие Мариуполь и "Азовсталь".

Отметим, что накануне 9 мая кремлевский диктатор Путин согласился на обмен пленными в формате "1000 на 1000", чтобы провести парад на Красной площади. Президент Зеленский издал специальный указ о безопасном проведении российского мероприятия, и после этого РФ начала выполнять взятые на себя обязательства.

В течение почти двух месяцев после этого состоялись два обмена. 15 мая россияне вернули 205 пленных украинцев: среди них были защитники Мариуполя и люди, которых россияне захватили в первые дни вторжения на территории Чернобыльской АЭС. 5 июня — ещё 186, из них — один гражданский, которого незаконно удерживали в тюрьме РФ с 2022 года. Кроме того, вернули бойцов, которые наладили "воздушный мост" в дни боев за Мариуполь.