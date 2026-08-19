"Навіть не віриться, що я вдома": до України повернулися ще 103 українських військовополонених

Україна та Росія провели обмін полоненими за формулою "103 на 103". До України повернулися військові ЗСУ, Держприкордонслужби та Національної гвардії.

Зокрема, додому повернулися військові, які захищали Україну у Маріуполі. Про обмін повідомив президент України Володимир Зеленський.

Загалом до України вдалося повернути бійців, що воювали на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Дніпровському та Сумському напрямках.

За даними омбудсмена Дмитра Лубінця, 99% повернутих — солдати та сержанти. Найстаршому з них — 59 років, наймолодшому — 26 років. Двоє з оборонців учора мали день народження — їм виповнилося 34 та 45 років. Також серед повернутих є тяжкопоранені та тяжкохворі.

Обмін полоненими Фото: Zelenskiy / Official Обмін полоненими Фото: Zelenskiy / Official Обмін полоненими Фото: Zelenskiy / Official Обмін полоненими Фото: Zelenskiy / Official Обмін полоненими Фото: Zelenskiy / Official Обмін полоненими Фото: Zelenskiy / Official Обмін полоненими Фото: Zelenskiy / Official Обмін полоненими Фото: Zelenskiy / Official Обмін полоненими Фото: Zelenskiy / Official

Він наголосив, що з загалом від 24 лютого 2022 року в Україну вдалося повернути вже 9716 українців, які були в полоні або вважалися зниклими безвісті.

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Лубінець також опублікував відео з щемними моментами, як військовополонені телефонують своїм родинам та повідомляють про те, що повернулися в Україну.

"Як сон… Навіть не віриться, що я вдома", — розповів один з полонених, яких вдалося повернути додому.

Російське Міноборони також відзвітувало, що було проведено обмін, під час якого 103 військовослужбовці ЗС РФ повернулися до Росії. Наразі вони перебувають на території Білорусі, після чого їх доставлять в російські госпіталі.

Там також відзначили, що процесу обміну посприяли зусилля Об'єднаних Арабських Еміратів.

Нагадаємо, що у червні відбувся обмін полоненими, під час якого повернули 160 бійців Сил оборони. Серед полонених — військовослужбовці, які боронили Маріуполь та "Азовсталь".

Зазначимо, напередодні 9 травня кремлівський диктатор Путін погодився на обмін полоненими у форматі "1000 на 1000", щоб провести парад на Красній площі. Президент Зеленський видав спеціальний указ про безпечне проведення російського заходу, і після того РФ почала виконувати взяті зобов'язання.

Протягом майже двох місяців після того відбулось два обміни. 15 травня росіяни повернули 205 полонених українців: серед них були оборонці Маріуполя і люди, яких росіяни захопили у перші дні вторгнення на території Чорнобильської АЕС. 5 червня — ще 186, з них — один цивільний, якого незаконно тримали у тюрмі РФ з 2022 року. Крім того, повернули бійців, які налагодили "повітряний міст" у дні боїв за Маріуполь.