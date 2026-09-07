В небо поднялись четыре Ту-160: что известно об угрозе обстрела в ближайшую ночь

Россия может нанести массированный комбинированный удар по Украине с применением баллистических и крылатых ракет, сообщили на канале представителя Сил обороны. Мониторинговые паблики, следящие за передвижениями авиации РФ, заметили взлет самолетов Ту-160, направляющихся к пусковым рубежам. Что известно о ситуации с российской авиацией, которая, возможно, готовит новый удар по Украине?

В ночь на 7 сентября заканчивается режим прекращения огня, введенный в связи с визитом спецпредставителей США Стива Виткоффа и Джареда Кушнера, говорится в анонимном Telegram-канале "Николаевский Ваньок", который информирует об ударах РФ по Украине. Отдельно отмечается, что россияне могут обстрелять Киевскую область. Кроме того, речь может идти об одновременных ударах баллистическими и крылатыми ракетами. Поскольку Военно-воздушные силы и украинские власти не предупреждали об обстреле в ночь на 8 сентября или позже, Фокус собрал информацию о действиях РФ.

Предупреждение об обстреле после "прекращения огня" появилось около 18:00 7 сентября. Также указано, что параллельно продолжаются удары реактивными средствами поражения, которые наносятся ежедневно.

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"Сегодня ночью, сразу после якобы "прекращения огня в Киеве и Москве", существует вероятность массированного обстрела, в частности по Киевской области", — говорится в сообщении.

Обстрелы Украины — предупреждение о нападении РФ 8–9 сентября Фото: Скриншот

О передвижении российских стратегических бомбардировщиков 7 сентября сообщили в мониторинговом Telegram-канале Strategic Control. В полдень сообщили о подготовке 10 самолетов Ту-160 и четырех Ту-95, о доставке баллистических ракет и выходе ракетных комплексов на позиции. Мощность удара крылатых ракет Х-101, которые запускаются с Ту-160 и Ту-95, оценили в 80 шт., а баллистических "Искандеров"/KN-23/KN-24 — около 40 шт. Кроме того, в 20:10 информацию уточнили: сообщили, что четыре Ту-160 взлетели с аэродрома "Украинка" и направляются к пусковым рубежам. Возможное время запуска — 1–2 часа 8 сентября.

Обстрелы Украины — пост о взлете Ту-160 для нанесения удара со стороны РФ 8 сентября Фото: Скриншот

Обстрелы Украины — сообщение о Ту-160 и Ту-95 для нанесения удара со стороны РФ 8 сентября Фото: Скриншот

Предупреждение об угрозе ночного обстрела Украины также появилось в информационном канале Ukraine context (анонимном). В публикациях повторили информацию о баллистических и крылатых ракетах, а также об угрозах для Киевской области. Также добавили, что РФ якобы провела "космическую разведку критической инфраструктуры, военных объектов, предприятий ОПК и даже некоторых жилых районов в Киеве и области".

Обстрелы Украины — публикация Ukraine context об ударе РФ 8 сентября Фото: Скриншот

Обстрелы Украины — что известно о планах РФ

Военно-воздушные силы ВСУ и президент Украины Владимир Зеленский официально не сообщали об угрозе массированного комбинированного обстрела. Последний такой удар произошел в ночь с 31 августа на 1 сентября, но россияне использовали баллистические ракеты, крылатые ракеты "Калибр" морского базирования и дроны различных типов. Последний удар с использованием 40 ракет Х-101, запускаемых с Ту-160 и Ту-95, произошел в ночь на 20 августа. Горели склады торговых сетей в Киевском районе и жилые дома в Киеве, погибли 15 человек.

Отметим, что 7 сентября появилось интервью главы ГУР Минобороны Олега Иващенко, в котором, среди прочего, речь шла об угрозе новых ударов РФ по Украине. Согласно данным разведки, россияне готовят к обстрелам баллистические ракеты "Искандер", гиперзвуковые "Цирконы", реактивные дроны и раскачивающиеся боеприпасы, которые летят со скоростью до 700 км/ч. Иващенко заявил, что под угрозой находятся предприятия ВПК Украины и энергетическая инфраструктура.

Напоминаем, что днём 7 сентября Киев подвергся продолжительной атаке реактивных дронов РФ: Фокус рассказал, какова ситуация в метро.