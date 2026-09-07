У небо піднялись чотири Ту-160: що відомо про загрозу обстрілу найближчої ночі

Росія може завдати масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням балістичних та крилатих ракет, повідомили у каналі представника Сил оборони. Моніторингові пабліки, які стежать за пересування авіації РФ, помітили зліт Ту-160, які прямують до пускових рубежів. Що відомо про ситуацію з російською авіацією, яка може готувати новий удар по Україні?

В ніч на 7 вересня завершується режим припинення вогню, встановлений з нагоди візиту спецпредставників США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера, ідеться в анонімному Telegram-каналі "Миколаївський Ваньок", який інформує про удари РФ по Україні. Окремо зауважується, що росіяни можуть обстріляти Київську область. Крім того, може іти мова про удари одночасно балістики та крилатих ракет. Оскільки Повітряні сили та українська влада не попереджала про обстріл в ніч на 8 вересня чи пізніше, Фокус зібрав інформацію про дії РФ.

Попередження про обстріл після "припинення вогню" з'явилось близько 18 год 7 вересня. Також вказано, що паралельно тривають удари реактивними засобами ураження, які віддуваються щодня.

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"Сьогодні вночі, одразу після нібито "припинення вогню по Києву та Москві", існує ймовірність масованого обстрілу, зокрема по Київській області," — ідеться у повідомленні.

Обстріли України — попередження про удар РФ 8-9 вересня Фото: Скриншот

Про пересування російських стратегічних бомбардувальників 7 вересня написали у моніторинговому Telegram-каналі Strategic Control. Опівдні повідомили про підготовку 10-и літаків Ту-160 та чотирьох Ту-95, про доставку балістичних ракет та вихід ракетних комплексів на позиції. Потужність удару крилатих ракет Х-101, які запускаються Ту-160 та Ту-95, оцінили на рівні 80 шт., а балістичних "Іскандерів"/ KN-23/KN-24 — близько 40 шт. Крім того, о 20:10 інформацію уточнили: написали, що чотири Ту-160 злетіли з аеродрому "Українка" та прямують на пускові рубежі. Можливий час пуску — 1-2 год 8 вересня.

Обстріли України — допис про зліт Ту-160 для удару РФ 8 вересня Фото: Скриншот

Обстріли України — допис про Ту-160 та Ту-95 для удару РФ 8 вересня Фото: Скриншот

Попередження про загрозу нічного обстрілу України також з'явилось у інформаційному каналі Ukraine context (анонімному). У дописах повторили інформацію про балістику та крилаті ракети, про загрози для Київської області. Також додали, що РФ начебто провела "космічну розвідку критичної інфраструктури, військових установ, підприємств ОПК та навіть деяких житлових районів у Києві та області".

Обстріли України — допис Ukraine context про удар РФ 8 вересня Фото: Скриншот

Обстріли України — що відомо про плани РФ

Повітряні сили ЗСУ чи президент України Володимир Зеленський офіційно не інформували про загрозу масованого комбінованого обстрілу. Останній такий удар відбувся в ніч з 31 серпня на 1 вересня, але росіяни використали балістику, крилаті ракети "Калібр" морського базування і дрони різни типів. Останній удар з використанням 40 ракет Х-101, які запускаються з Ту-160 та Ту-95, стався в ніч на 20 серпня. Горіли склади торгівельних мереж у Київському районі та житлові будинки у Києві, загинуло 15 людей.

Зазначимо, 7 вересня з'явилось інтерв'ю глави ГУР Міноборони Олега Іващенка, у якому, серед іншого, ішлося про загрозу нових ударів РФ по Україні. Згідно з даними розвідки, росіяни готують для обстрілів балістичні ракети "Іскандер", гіперзвукові "Циркони", реактивні дрони та баражувальні боєприпаси, які летять зі швидкістю до 700 км/год. Іващенко сказав, що під загрозою перебувають підприємства ВПК України та енергетична інфраструктура.

Нагадуємо, вдень 7 вересня Київ потерпав від тривалого нальоту реактивних дронів РФ: Фокус розповів, яка ситуація в метро.