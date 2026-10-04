Зачем Россия атакует украинские дата-центры: Зеленский раскрыл неожиданный замысел Кремля

Глава Кремля надеется, что Украина нанесет ответный удар в ответ на атаки России по дата-центрам. Таким образом, жители страны-агрессора окажутся в информационной изоляции, на что и рассчитывает Путин.

Владимир Путин, отдавая приказы об атаках на дата-центры и офисы мобильных операторов в Украине, возможно, рассчитывает на адекватный ответ. Об этом, как сообщает "Интерфакс-Украина", заявил президент Владимир Зеленский.

По его словам, реакция, на которую, очевидно, рассчитывает российский лидер, должна привести к проблемам с интернетом в РФ.

"Я думаю, честно говоря, что он решил так: если они будут наносить удары по интернету, по дата-центрам, по мобильной связи, он понимает, что мы ответим. И я думаю, что он рассчитывает, что у него не будет интернета, если честно", – сказал Зеленский.

По его словам, Путин стремится жить "в аквариуме" и хочет, чтобы у россиян не было интернета.

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Кроме того, предупредил Зеленский, если украинские мосты в результате российских атак рухнут, страна справится с этой ситуацией, но граждане РФ также испытают нечто подобное.

Напомним, 25 сентября российская армия нанесла удар по бизнес-центру "Протасов" в Соломенском районе Киева. В здании расположен дата-центр провайдера Datagroup.

А уже в субботу, 26 сентября, дата-центр Cosmonova подвергся двум атакам. О сбоях в работе сообщали телеканалы "Новости.LIVE", "Прямой" и "Армия TV".

Кроме того, Россия атаковала головной офис компании "Киевстар" в Киеве и, вероятно, представительство "Водафона".