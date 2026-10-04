Навіщо Росія атакує українські дата-центри: Зеленський розкрив несподіваний задум Кремля

Глава Кремля сподівається, що Україна завдасть удар у відповідь на атаки Росії по дата-центрах. Таким чином жителі країни-агресорки залишаться в інформаційній ізоляції, на що Путін і розраховує.

Володимир Путін, віддаючи накази атакувати дата-центри та офіси мобільних компаній в Україні, не виключено, розраховує на адекватну відповідь. Про це, як повідомляє "Інтерфакс-Україна", заявив президент Володимир Зеленський.

За його словами, реакція, на яку, вочевидь, очікує російський лідер, має призвести до проблем із інтернетом в РФ.

"Я думаю, чесно кажучи, що він вирішив так, що якщо вони будуть бити по інтернету, по дата-центрах, по мобільному зв'язку, він розуміє, що ми відповімо. І я думаю, що він розраховує, що у нього не буде інтернету, якщо чесно", – сказав Зеленський.

За його словами, Путін прагне жити "в акваріумі" та хоче, щоб у росіян не було інтернету.

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Також, попередив Зеленський, якщо українські мости в результаті російських атак впадуть, країна вийде з цієї ситуації, але громадяни РФ також відчуватимуть подібне.

Нагадаємо, 25 вересня російська армія завдала удар по бізнес-центру "Протасів" у Солом'янському районі Києва. У будівлі розташований дата-центр провайдера Datagroup.

А вже у суботу, 26 вересня, дата-центр Cosmonova був атакований двічі. Про перебої у роботі повідомляли телеканали "Новини.LIVE", "Прямий" та "Армія TV".

Окрім того, Росія атакувала головний офіс компанії "Київстар" у Києві та, ймовірно, представництво "Водафону".