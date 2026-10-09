В РФ атакован химзавод, который производит топливо для крылатых ракет (видео)

Редкинский опытный завод в Тверской области, работающий на российский военно-промышленный комплекс, атакован в ночь на 9 октября.

Предприятие обеспечивает ракетную и авиационную промышленность специальной химической продукцией, сообщает мониторинговый канал Exilenova+.

В частности, на нем производят компоненты топлива "Децилин-М", которое используется в крылатых ракетах Х-55 и Х-101, а также присадки к дизельному топливу и авиационному керосину.

На опубликованных очевидцами видео слышны звуки летящих беспилотников, а один из снимавших говорит, что дрон упал на заводе.

Это — второй удар по заводу только в 2026 году. В феврале беспилотники СБУ уже били по предприятию. По информации источников, даже временное выведение объекта из строя способно снизить частоту ракетных обстрелов по территории Украины.

Видео дня

Впервые по заводу прилетело в сентябре 2023 года. Тогда беспилотник упал на территории склада, которую у завода арендует компания "Спецпефтьпродукт" и взорвался. В результате взрыва была повреждена одна пустая цистерна, а также разбиты окна в соседнем здании.

27 июня 2024 года тверские СМИ писали о новой попытке атаки завода. Тогда, по информации журналистов, один из дронов упал на крышу цеха №4, после чего взорвался. Второй беспилотник был сбит силами ПВО, после чего также упал недалеко от цеха и через несколько минут взорвался. Третий дрон пытался атаковать территорию предприятия легковоспламеняющихся жидкостей. В результате атаки был поврежден трубопровод и начался пожар. Четвертый беспилотник прилетел на территорию завода спустя два часа и также упал в районе цеха №4. Персонал предприятия эвакуировали.

В Генштабе и СБУ информацию о сегодняшней атаке на завод официально пока никак не комментировали.

Украина методично выводит из строя предприятия РФ, которые задействованы в ВПК и производят оружие и компоненты к нему. Так, Силы обороны нанесли в ночь на 26 сентября ракетный удар по "Азовскому оптико-механическом заводу". Там производили ключевые запчасти для крылатых ракет Х-101 и баллистических ракет "Орешник".

Тогда же был атакован Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае.

Днем ранее, 25 сентября, дроны атаковали НПЗ в Перми и завод "Искра" в Ульяновске.

Напомним, Генштаб ВСУ подтвердил поражение НПЗ под Москвой.

Также сообщалось, что "Атеш" обесточил завод комплектующих для "Искандер-К".