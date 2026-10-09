У РФ атаковано хімічний завод, що виробляє паливо для крилатих ракет (відео)

Редкінський дослідний завод у Тверській області, який працює на російський військово-промисловий комплекс, атаковано в ніч на 9 жовтня.

Підприємство постачає спеціальну хімічну продукцію для ракетної та авіаційної промисловості, повідомляє моніторинговий канал Exilenova+.

Зокрема, на ньому виробляють компоненти палива "Децилін-М", яке використовується в крилатих ракетах Х-55 і Х-101, а також присадки до дизельного палива та авіаційного гасу.

На відео, опублікованих очевидцями, чути звуки безпілотників, що летять, а один із тих, хто знімав, каже, що дрон впав на заводі.

Це — другий удар по заводу тільки у 2026 році. У лютому безпілотники СБУ вже завдавали ударів по цьому підприємству. За інформацією джерел, навіть тимчасове виведення об’єкта з ладу може зменшити частоту ракетних обстрілів на території України.

Видео дня

Вперше безпілотник впав на територію заводу у вересні 2023 року. Тоді він впав на території складу, яку біля заводу орендує компанія "Спецнефтьпродукт", і вибухнув. У результаті вибуху було пошкоджено одну порожню цистерну, а також розбито вікна в сусідній будівлі.

27 червня 2024 року ЗМІ Твері повідомляли про нову спробу атаки на завод. Тоді, за інформацією журналістів, один із дронів впав на дах цеху № 4, після чого вибухнув. Другий безпілотник був збитий силами ППО, після чого також впав неподалік від цеху і через кілька хвилин вибухнув. Третій дрон намагався атакувати територію підприємства, де зберігаються легкозаймисті рідини. У результаті атаки було пошкоджено трубопровід і спалахнула пожежа. Четвертий безпілотник прилетів на територію заводу через дві години і також впав у районі цеху №4. Персонал підприємства евакуювали.

У Генштабі та СБУ інформацію про сьогоднішню атаку на завод офіційно поки що ніяк не коментували.

Україна методично виводить з ладу підприємства РФ, які задіяні у ВПК та виробляють зброю й компоненти до неї. Так, Сили оборони завдали в ніч на 26 вересня ракетного удару по "Азовському оптико-механічному заводу". Там виробляли ключові запчастини для крилатих ракет Х-101 та балістичних ракет "Орешник".

Тоді ж було атаковано Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї.

Днем раніше, 25 вересня, дрони атакували НПЗ у Пермі та завод "Іскра" в Ульяновську.

Нагадаємо, Генеральний штаб ЗСУ підтвердив знищення НПЗ під Москвою.

Також повідомлялося, що "Атеш" знеструмив завод з виробництва комплектуючих для "Іскандер-К".