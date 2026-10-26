11% Донбасса в обмен на мир: идти ли Украине на территориальные уступки под давлением США

В Украине заговорили о конце войны на нынешней линии фронта и выполнении требований диктатора Путина в надежде, что тогда прекратятся удары по инфраструктуре, будет разблокировано Чёрное море и прекратятся боевые действия. При этом в РФ прямо заявляют, что украинцев не существует, что Донбасс навсегда стал российской территорией и что россияне достигнут всех поставленных целей. Параллельно появилось давление со стороны США, которые ослабили санкции против РФ и добились возобновления переговоров в формате встречи делегаций. Действительно ли отказ от Донбасса принесет мир?

21-20 октября состоялись переговоры специального представителя Стива Уиткоффа с президентом Украины Владимиром Зеленским (в Осло) и российским диктатором Путиным (в Санкт-Петербурге). Тогда же президент Зеленский заявил о возможности получения гарантий безопасности, аналогичных гарантиям статьи 5 Договора о НАТО. Речь шла также о том, что он готов встретиться с Путиным, объявить о прекращении огня, но Украина никогда не согласится отдать свою территорию. Между тем в Украине ряд депутатов заявили, что ради окончания войны следует выполнить требования Путина. К тому же 24 октября в западных СМИ появилась публикация, в которой источники рассказали о готовности Кремля завершить войну в 2022 году, если бы НАТО согласилось отвести войска на линию 1997 года.

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Государственный секретарь США Марко Рубио, в свою очередь, упомянул о 11 % территории Донецкой области, которые РФ никак не может оккупировать, а Украина по-прежнему контролирует и защищает. Высокопоставленный чиновник Белого дома прямо не говорил, что Украина должна отдать Путину остальную часть Донбасса, но отметил, что "обеим сторонам придется идти на определенные компромиссы и уступки". Параллельно Дональд Трамп объявил об ослаблении санкций против РФ, ограничил доступ Украины к разведданным и приказал отключить терминалы Starlink. Западные аналитики отметили, что таким образом могут оказывать давление на Украину с целью прекращения ударов по НПЗ РФ и большей уступчивости на переговорах.

Советник Путина Юрий Ушаков после приезда Уитткоффа еще раз подчеркнул, что никакие территориальные уступки со стороны Украины сами по себе не гарантируют подписания соглашения, а говорят лишь о шаге на пути к "окончательному миру на долгие годы". Глава Кремля при этом заявил, что РФ не планирует отдавать оккупированные земли и будет продолжать войну.

В то же время украинские военные провели контрнаступательные операции на Лиманском и Купянском направлениях, наносят удары по НПЗ, заводам ВПК и нефтяным терминалам РФ. При этом линия фронта практически не сдвигается, показывает карта проекта DeepState, а Генштаб сообщает о двух-трех горячих точках на фронте, в то время как на остальных участках российских штурмов не наблюдается.

Как вы думаете, стоит ли Украине отказываться от части своих территорий под давлением Дональда Трампа, при том что РФ прямо заявляет, что не собирается прекращать войну?