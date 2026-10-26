11% Донбасу в обмін на мир: чи йти Україні на територіальні поступки під тиском США

В Україні заговорили про кінець війни на поточній лінії фронту та виконання вимог диктатора Путіна у сподіванні, що тоді завершаться удари по інфраструктурі, розблокується Чорне море та зупиняться бойові дії. При цьому у РФ прямо говорять, що українців не існує, що Донбас став назавжди російською територією і що росіяни досягнуть усіх поставлених цілей. Паралельно з'явився тиск США, які ослабили санкції проти РФ та добились відновлення переговорів у форматі зустрічі делегацій. Чи справді відмова від Донбасу принесе мир?

21-20 жовтня відбулись переговори спецпредставника Стіва Віткоффа з президентом України Володимиром Зеленським (в Осло) та російським диктатором Путіним (у Санкт-Петербурзі). Тоді ж президент Зеленський заявив про можливість отримання гарантій безпеки, схожих на гарантії статті 5 Договору про НАТО. Ішлося також про те, що він готовий зустрітись з Путіним, оголосити припинення вогню, але Україна ніколи не погодиться віддати свою територію. Тим часом в Україні низка депутатів заявили, що заради кінця війни слід виконати вимоги Путіна. До всього, 24 жовтня з'явилась публікація у західному медіа, у якій джерела розповіли про готовність Кремля завершити війну у 2022 році, якби НАТО погодилось відвести війська на лінію 1997 року.

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Державний секретар США Марко Рубіо, своєю чергою, згадав про 11% Донецької області, які РФ ніяк не може окупувати, а Україна й далі їх контролює та обороняє. Топпосадовець Білого дому прямо не говорив, що Україна повинна віддати Путіну решту Донбасу, але зауважив, що "обом сторонам доведеться йти на певні компроміси та поступки". Паралельно Дональд Трамп оголосив про ослаблення санкцій проти РФ та обмежив доступ України до розвідданих та наказав відключити термінали Starlink. Західні аналітики зауважили, що таким чином можуть тиснути на Україну задля зупинки ударів по НПЗ РФ та більшої поступливості на переговорах.

Радник Путіна Юрій Ушаков після приїзду Вітккоффа ще раз наголосив, що жодні територіальні поступки України самі по собі не гарантують підписання угоди, а говорять лише про крок на шляху до "остаточного миру на багато років". Очільник Кремля при цьому заявив, що РФ не планує віддавати окуповані землі й воюватиме далі.

Водночас, українські військові провели контрнаступальні дії на Лиманському та Куп'янському напрямках, завдають ударів по НПЗ, заводах ВПК, нафтових терміналах РФ. При цьому лінія фронту майже не зміщується, показує карта проєкту DeepState, а Генштаб звітує про дві-три гарячі точки на фронті, тоді як на решті — відсутність російських штурмів.

Як ви гадаєте, чи варто Україні відмовлятись від частини своїх територій під тиском Дональд Трампа, при цьому РФ прямо говорить, що спиняти війну не збирається?