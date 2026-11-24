Появился первый некролог о российском офицере, погибшем в результате украинской атаки на корвет "Меркурий" в ливийском порту на днях. Им оказался капитан 3-го ранга Черноморского флота России.

42-летний Александр Цулин погиб 21 ноября в результате "выполнения боевого задания" в районе ливийского порта Бенгази. Он стал первым известным российским офицером, чью смерть связывают с ударом по корвету "Меркурий". Об этом 24 ноября сообщили OSINT-аналитики канала Exilenova+.

Цулин занимал должность заместителя командира корабля по работе с личным составом. Все подробности его гибели в некрологе не раскрываются: в тексте лишь упоминается, что смерть наступила во время боевой миссии в акватории Средиземного моря у города Бенгази. В некрологе также указана дата гибели — 21 ноября, хотя взрыв на корабле произошел в ночь на 22 ноября.

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Россияне обнародовали первый некролог о погибшем офицере в результате атаки на "Меркурий" Фото: Exilenova+

Атака на корвет "Меркурий" в порту Ливии — что известно

22 ноября мониторинговые каналы сообщили, что в результате удара беспилотников в порту Бенгази был уничтожен ракетный корвет "Меркурий" класса "Стерегущий". Его использовали для сопровождения и охраны российских транспортных судов, в частности тех, которые перевозили военные грузы.

Агентство Associated Press со ссылкой на источники сообщило, что атаку совершили украинские морские беспилотники. Ливийские чиновники заявили, что удар нанес серьезные повреждения корвету российского флота "Меркурий", а также что на борту вспыхнул сильный пожар.

СМИ Al Jazeera, в свою очередь, сообщило, что в результате атаки на корвет "Меркурий" известны случаи гибели граждан Ливии и России. Источники сообщили, что удар был нанесен с помощью трех беспилотников.

23 ноября президент Украины Владимир Зеленский подтвердил удар дронами по корвету "Меркурий". Политик заявил, что для атаки было задействовано семь морских дронов украинского производства.

Кроме того, 23 ноября заместитель председателя Президентского совета Ливии Муса аль-Куни осудил удар по корвету РФ "Меркурий" и сравнил эту атаку с объявлением войны, призвав ООН провести расследование инцидента.