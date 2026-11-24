З'явився перший некролог про російського офіцера, який загинув внаслідок української атаки на корвет "Меркурій" у лівійському порту цими днями. Ним виявився капітан 3-го рангу Чорноморського флоту Росії.

42-річний Олександр Цулін загинув 21 листопада внаслідок "виконання бойового завдання" у районі лівійського порту Бенгазі. Він став першим відомим російським офіцером, смерть якого пов'язують з ударом по корвету "Меркурій". Про це 24 листопада повідомили OSINT-аналітики каналу Exilenova+.

Цулін обіймав посаду заступника командира корабля з роботи з особовим складом. Усі подробиці його загибелі у некролозі не розкривають: у тексті лише згадано про те, що смерть настала під час бойової місії в акваторії Середземного моря біля міста Бенгазі. У некролозі також вказана дата загибелі 21 листопада, хоча вибух на кораблі трапився у ніч на 22 листопада.

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Росіяни оприлюднили перший некролог про загиблого офіцера через атаку на "Меркурій" Фото: Exilenova+

Атака на корвет "Меркурій" у порту Лівії — що відомо

22 листопада моніторингові канали повідомили, що внаслідок удару безпілотників у порту Бенгазі був знищений ракетний корвет "Меркурій" класу "Стерегущий". Його застосовували для супроводу та охорони російських транспортних суден, зокрема тих, що перевозили військові вантажі.

Видання Associated Press з посиланням на джерела повідомило, що атаку здійснили українські морські безпілотники. Лівійські чиновники заявили, що удар спричинив серйозні пошкодження корвета російського флоту "Меркурій", а також на борту спалахнула сильна пожежа.

Медіа Al Jazeera натомість писало, що внаслідок атаки на корвет "Меркурій" відомо про загиблих громадян Лівії та Росії. Джерела розкрили, що удар було здійснено за допомогою трьох безпілотників.

23 листопада президент України Володимир Зеленський підтвердив удар дронами по корвету "Меркурій". Політик заявив, що для атаки використали сім морських дронів українського виробництва.

Також 23 листопада заступник голови Президентської ради Лівії Муса аль-Куні засудив удар по корвету РФ "Меркурій" і порівняв атаку з оголошенням війни, закликавши ООН провести розслідування інциденту.