В Панаме приостановили расследование скандального "Панамагейта"

Прокуратура Панамы приостановила расследование скандального дела о так называемом "панамском досье"- подборке документов об офшорных схемах малоизвестной фирмы из Панамы Mossack Fonseca, раскрывающем причастность ряда известных в мире компаний и лиц к использованию оффшорных схем. Об этом сообщает Интерфакс.

Основанием для приостановки расследования стал вопрос о законности этих действий. Окончательное решение теперь должен принять Верховный суд.

Напомним, 3 апреля 2016 года международный консорциум журналистов-расследователей в рамках проекта "Панамский архив" (Panama Papers) опубликовал масштабное расследование об офшорах сотен мировых политиков, бизнесменов, спортсменов и деятелей культуры. Журналисты получили от неизвестного 2,6 терабайта документов панамского регистратора офшоров Mossack Fonseca. Среди фигурантов скандала оказался и президент Украины Петр Порошенко.