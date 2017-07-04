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Главная » Мир » После поражения в Сирии и Ираке ИГИЛ может создать "виртуальный халифат"

После поражения в Сирии и Ираке ИГИЛ может создать "виртуальный халифат"

После поражения в Сирии и Ираке ИГИЛ может создать "виртуальный халифат"
Боевики ИГИЛ / Фото: independent.co.uk

Серьезное беспокойство вызывает так называемый "дешевый терроризм"

04.07.17 93
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Террористическая организация "Исламское государство" после своего поражения в Сирии и Ираке может продолжить свою борьбу и создать "халифат" в Интернете. Об этом заявил координатор ЕС по борьбе с терроризмом Жиль де Кершов, сообщает Европейская правда со ссылкой на бельгийское издание Le Soir.

Жиль де Кершов предупреждает об угрозе "виртуального халифата", что может "оживить" боевиков ИГИЛ.

По его словам, большое беспокойство вызывает так называемый "дешевый терроризм" и радикализация.

"Для противостояния террористической угрозе необходимо делать больший вклад в профилактику, уменьшить пропаганду в интернете и развивать контрдискурс", – заявил Кершов.

Также необходимо обучать обычных людей выявлять признаки радикализации.

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