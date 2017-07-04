После поражения в Сирии и Ираке ИГИЛ может создать "виртуальный халифат"

Террористическая организация "Исламское государство" после своего поражения в Сирии и Ираке может продолжить свою борьбу и создать "халифат" в Интернете. Об этом заявил координатор ЕС по борьбе с терроризмом Жиль де Кершов, сообщает Европейская правда со ссылкой на бельгийское издание Le Soir.

Жиль де Кершов предупреждает об угрозе "виртуального халифата", что может "оживить" боевиков ИГИЛ.

По его словам, большое беспокойство вызывает так называемый "дешевый терроризм" и радикализация.

"Для противостояния террористической угрозе необходимо делать больший вклад в профилактику, уменьшить пропаганду в интернете и развивать контрдискурс", – заявил Кершов.

Также необходимо обучать обычных людей выявлять признаки радикализации.