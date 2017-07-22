Венгерский премьер обвинил лидеров в ЕС в желании "мусульманизировать" Европу

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что лидеры Европейского Союза и венгерско-американский миллиардер Джордж Сорос стремятся к "новой, смешанной, мусульманизованной Европы".
Об этом он заявил в субботу во время своего визита в Румынию, сообщает Европейская правда со ссылкой на ABC News.
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Венгерский премьер сообщил, что пограничные ограждения Венгрии блокируют усилия ЕС и Сороса по увеличению миграции мусульман в Европе.
По его словам, Венгрия, которая выступила против принятия мигрантов, которые "могут изменить культурную идентичность страны", останется местом, где "христиане Западной Европы всегда смогут найти безопасность".
Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Венгрия находится на стороне Турции и никогда не присоединится к антитурецким проявлениям в ЕС.