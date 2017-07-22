Венгерский премьер обвинил лидеров в ЕС в желании "мусульманизировать" Европу

Виктор Орбан считает, что приплыв мигрантов может изменить культурную идентичность страны

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что лидеры Европейского Союза и венгерско-американский миллиардер Джордж Сорос стремятся к "новой, смешанной, мусульманизованной Европы".

Об этом он заявил в субботу во время своего визита в Румынию, сообщает Европейская правда со ссылкой на ABC News.

Венгерский премьер сообщил, что пограничные ограждения Венгрии блокируют усилия ЕС и Сороса по увеличению миграции мусульман в Европе.

По его словам, Венгрия, которая выступила против принятия мигрантов, которые "могут изменить культурную идентичность страны", останется местом, где "христиане Западной Европы всегда смогут найти безопасность".

Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Венгрия находится на стороне Турции и никогда не присоединится к антитурецким проявлениям в ЕС.