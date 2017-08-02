Пенс обвинил Россию в попытке переворота в Черногории

Вице-президент США призвал к решительности и бескомпромиссности в борьбе с российской агрессией

Вице-президент США Майк Пенс, находясь с визитом в Подгорице, обвинил Россию в попытках дестабилизировать Западные Балканы и попытке организации насильственного переворота в Черногории в 2016 году. Об этом пишет Радио Свобода.

"Россия продолжает стремиться к насильственному изменению международных границ, и здесь, на Западных Балканах, Россия пыталась дестабилизировать регион, подорвать ваши демократии и разделить вас друг от друга и с остальной Европой", – сказал Пенс.

По его словам, во время парламентских выборов в Черногории в октябре прошлого года "московские агенты пытались помешать голосованию, напасть на парламент и даже убить премьера".

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Пенс стал самым высокопоставленным иностранным представителем, официально обвинившим Россию в причастности к попытке государственного переворота в Черногории и намерении убить ее лидера.

"Соединенные Штаты Америки отвергают любые попытки применения силы, угроз или запугивания в этом регионе или за его пределами. Западные Балканы имеют право выбирать свое будущее сами", – добавил он.

Пенс заявил о необходимости совместного противодействия российской агрессии.

"Мы должны быть решительными и бескомпромиссными перед лицом агрессии из непредсказуемой страны, которая бросает тень с Востока", – подчеркнул он.

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Вице-президент США призвал к решительности и бескомпромиссности в борьбе с российской агрессией.

Напомним, 16 октября в день парламентских выборов в Черногории арестовали 20 граждан Сербии. Их обвиняют в планировании вооруженных нападений на государственные учреждения.

Как сообщалось, прокурор Черногории Миливое Катнич заявил, что "русские националисты" планировали убить премьер-министра страны Мило Джукановича, чтобы привести к власти оппозиционную партию.

Позже Катнич заявил, что некоторые государственные структуры России причастны к подготовке путча.

Кремль категорически отверг возможность причастности Москвы к попыткам организации каких-либо противоправных действий в Черногории.