Россиянин пытался в Турции сбить американский самолет

Правоохранительные органы несколько месяцев вели наблюдение за Бакиевым, связанным с ИГИЛ

Правоохранительные органы Турции задержали по подозрению в терроризме гражданина РФ Рената Бакиева.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на турецкий телеканал Haberturk.

Бакиев, как считают спецслужбы, планировал сбить при помощи дрона один из самолетов ВВС США, размещенных на турецкой военной базе "Инджирлик".

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Телеканал заявляет, что правоохранительные органы несколько месяцев вели наблюдение за Бакиевым, связанным с террористической организацией "Исламское государство".

В ходе наблюдения были, в частности, зафиксированы переговоры Бакиева с другими членами террористической организации в одном из мессенджеров. Террористы обсуждали покупку и доставку в Инджирлик беспилотного летательного аппарата, при помощи которого планировалось сбить американский военный самолет.

Напомним, на базе "Инджирлик" на юге Турции дислоцированы самолеты ВВС США, участвующие в операции международной коалиции против ИГИЛ. Базу также используют турецкие, британские и саудовские ВВС. На базе служат около пяти тысяч американских военных.