Украинская авиация приступила к тушению лесных пожаров в Грузии

Авиация Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины оказывает помощь Грузии в ликвидации пожаров в горной местности. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"В течение 30 августа самолет ГСЧС Ан-32П осуществил 2 вылета для тушения пожаров в горном районе к северу от с. Абастумани (Грузия). Однако из-за сложных погодных условий работа авиации приостанавливалось", – сообщает ведомство.
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Самолет находится в постоянной готовности к применению в аэропорту Кутаиси и при благоприятных погодных условиях продолжит тушение пожаров.
Напомним, в июле самолет ГСЧС Ан-32П помогал тушить лесные пожары в Черногории.