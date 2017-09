В США умер лауреат Пулитцеровской премии Джон Эшбери

В США скончался на 91-м году жизни лауреат Пулитцеровской премии Джон Эшбери.

Информацию о смерти поэта официально подтвердили его близкие, сообщает The New York Times.



Эшбери за один год стал обладателем сразу трех литературных премий за сборник "Автопортрет в выпуклом зеркале" (Self-Portrait in a Convex Mirror), который он составил в 1975 году, - Пулитцеровской, Национальной книжной премии, а также премии Национального общества книжных критиков.

