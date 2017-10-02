Угроза внутреннего террора в США серьезней, чем ИГИЛ, – ФБР

В настоящее время проводится около 1000 расследований против потенциальных американских террористов

Во время выступления в Конгрессе США на прошлой неделе директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что угроза внутреннего террора намного серьезнее, чем опасность от ИГИЛ. Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на ВВС.

По словам Рэя, в настоящее время проводится около 1000 расследований против потенциальных американских террористов.

Он назвал этот список очень серьезным вопросом, на который агентство тратит "большую часть своего времени".

Напомним, в Лас-Вегасе в ночь с воскресенья на понедельник, 2 октября, мужчина открыл огонь по посетителям кантри-фестиваля. В результате погибли 58 человек, более 500 получили ранения и травмы в результате паники.

Преступник находился в номере отеля и казино Mandalay Bay на 32-м этаже. Он вел стрельбу из окна из автоматического оружия. Преступник погиб. Сначала сообщалось, что его застрелил спецназ, но позже стало известно, что он застрелился сам.

Полиция назвала имя стрелка – им оказался 64-летний Стивен Пэддок, пенсионер из Лас-Вегаса, который жил в пригороде. Мотивы преступления пока неизвестны.

ИГИЛ взяло на себя ответственность за стрельбу. В заявлении говорится, что преступник "был одним из солдат "Исламского государства" и что он принял ислам несколько месяцев назад". В ФБР не связывают стрельбу с международной террористической организацией "Исламское государство".