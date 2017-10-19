Глава МИД Швеции стала жертвой сексуальных домогательств

Маргот Валльстрем считает, что политики должны принять меры, которые бы могли в будущем предотвратить такие случаи

Министр иностранных дел Швеции Маргот Валльстрем рассказала, что сексуальные домогательства происходт на самом высоком политическом уровне в Евросоюзе, а она также стал их жертвой.

Речь идет о случае, описанном в мемуарах бывшего директора телеканала ТV4 Яна Шермана. Валльстрем рассказывает об одном обеде с лидерами ЕС во время своей работы в союзе. "Неожиданно я почувствовала руку на своем бедре, - вспоминала Валльстрем об этом происшествии. - Я была в шоке от происходящего".

Об этом сообщает Евромаг со ссылкой на ТАСС.

Шведский политик ушла с обеда, а позднее подняла этот вопрос в беседе с председателем Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу. "Тот счел это недопустимым. Не знаю, сказал ли он это моему соседу по столу", - продолжила Валльстрем.

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"Я думаю и как политик. Что нам надо сделать? Не достаточно лишь одного призыва, он должен привести к действию", - подчеркнула Валльстрем.

По ее словам, политики должны принять меры, которые бы могли в будущем предотвратить такие случаи. Необходимо проанализировать законы и возможность их изменения, а также использовать другие политических каналов для решения проблемы.

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