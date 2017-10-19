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Главная » Мир » Глава МИД Швеции стала жертвой сексуальных домогательств

Глава МИД Швеции стала жертвой сексуальных домогательств

Глава МИД Швеции стала жертвой сексуальных домогательств

Маргот Валльстрем считает, что политики должны принять меры, которые бы могли в будущем предотвратить такие случаи

19.10.17 1815
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Министр иностранных дел Швеции Маргот Валльстрем рассказала, что сексуальные домогательства происходт на самом высоком политическом уровне в Евросоюзе, а она также стал их жертвой.

Речь идет о случае, описанном в мемуарах бывшего директора телеканала ТV4 Яна Шермана. Валльстрем рассказывает об одном обеде с лидерами ЕС во время своей работы в союзе. "Неожиданно я почувствовала руку на своем бедре, - вспоминала Валльстрем об этом происшествии. - Я была в шоке от происходящего".

Об этом сообщает Евромаг со ссылкой на ТАСС.

Шведский политик ушла с обеда, а позднее подняла этот вопрос в беседе с председателем Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу. "Тот счел это недопустимым. Не знаю, сказал ли он это моему соседу по столу", - продолжила Валльстрем.

"Я думаю и как политик. Что нам надо сделать? Не достаточно лишь одного призыва, он должен привести к действию", - подчеркнула Валльстрем.

По ее словам, политики должны принять меры, которые бы могли в будущем предотвратить такие случаи. Необходимо проанализировать законы и возможность их изменения, а также использовать другие политических каналов для решения проблемы.

Напомним, в Гаване вновь откроются официальные "отели любви".

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