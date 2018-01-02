Бельгия поменялась с Нидерландами территориями

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на DW.

Это обмен стал уникальным случаем в послевоенной Европе, когда два государства мирно договорились об изменении границы, причем Нидерланды получили от Бельгии большую территорию, чем отдали ей. Бельгия получила полуостров площадью в 3 гектара, а Нидерланды – 16 гектаров.

Изменение границы произошло в районе между восточным бельгийским муниципалитетом Визе и юго-западным голландским муниципалитетом Эйсден, которые разделены рекой Маас.

Поводом для пересмотра границ двух государств стало изменение русла реки Маас.

В результате инженерных работ на реке в 1960-80-х годах два необитаемых полуострова, принадлежащих Бельгии, оказались на голландской стороне реки, а часть голландской территории оказалась на бельгийской стороне Мааса.

Поскольку оба государства являются членами ЕС и Шенгена, это не создавало проблем для рядовых жителей, но очень затрудняло действия правоохранителей. Основные проблемы были связаны с бывшим бельгийским островом, площадь которого достаточно велика. В случае сообщения о преступлении Нидерландские правоохранители не могли туда заходить. А бельгийские полицейские могли попасть туда только на лодке, поскольку не имеют права ехать на вызов транзитом через территорию Нидерландов.

Этот полуостров стал излюбленным местом для наркотрафика и проституции.

Когда на этой территории нашли обезглавленное тело власти двух стран решили договориться об обмене территориями.

Напомним, в Украине введены новые правила пересечения границы.