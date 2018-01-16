Кевина Спейси обвиняют уже и в расизме

Голливудского актера Кевина Спейси обвинили в расистских оскорблениях на съемках сериала "Карточный домик". Об этом заявил глава охранной фирмы VIP Protective Services Эрл Блю, обеспечивавшей безопасность во время съемок, передает Медуза со ссылкой на The Daily Mail.

По его словам, Спейси отказывался пожимать руки чернокожим сотрудникам охранной фирмы, называл их ниггерами и требовал выгнать со съемочной площадки. Инциденты произошли еще во время съемок первого сезона сериала в 2012 году, но Блю решился о них рассказать только сейчас. На это его сподвигли недавние обвинения в сексуальных домогательствах, выдвинутые против Спейси.

"Когда менеджер захотел представить актеру меня и моего напарника, Спейси, выйдя из своего съемочного фургона, оглядел нас сверху вниз, прошел мимо, пожал руку белому офицеру полиции и ушел… Каждый раз, когда он видел на площадке чернокожего охранника, он с ним даже не разговаривал", - рассказал Блю.

Блю рассказал, что после съемок первого сезона сериала контракт с его охранной фирмой не был продлен. Он связывает это с расистской позицией Спейси и намерен подать на актера в суд.