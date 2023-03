Нетолерантные Пуаро и мисс Марпл: в Британии переписывают книги Агаты Кристи, — СМИ

Чтобы не оскорбить чувствительную современную аудиторию, в книгах новых редакций британского классика детективов были изменены или вовсе исчезли места, где говорилось о расовой или этнической принадлежности персонажей. Также были переписаны "несимпатичные" фрагменты с описанием физических особенностей героев.

Британское издательство HarperCollins решило отредактировать тексты произведений Агаты Кристи с учетом современных требований. В новых изданиях будут переработаны или удалены оригинальные фрагменты из романов о Пуаро и мисс Марпл, которые, по мнению издателей, содержат оскорбительные слова для современных читателей. Об этом пишет британская The Telegraph.

Новые издания романов Агаты Кристи будут выпущены с правками, чтобы не травмировать чувствительных читателей, пишут обозреватели. Цифровые версии новых изданий содержат десятки изменений в текстах, написанных классиком детективного жанра в период с 1920 по 1976 год, где якобы содержатся оскорбления, презрения физических особенностей персонажей или говорится об этнической принадлежности. Особенно это касается тех мест в книгах, где подобное встречается за пределами Великобритании.

Агата Кристи за писменным столом. Фото: BBC

Так, монологи мисс Джейн Марпл и Эркюля Пуаро были изменены или вообще вырезаны из текста. Также были вырезаны фрагменты диалогов, произносимых зачастую "несимпатичными" персонажами загадок. Например, в романе о Пуаро "Смерть на Ниле" 1937 года миссис Аллертон жалуется, что группа детей донимает ее.

"Они возвращаются и пялятся, и пялятся, и глаза у них просто отвратительные, и носы тоже, и я не верю, что мне действительно нравятся дети". — написано в оригинале.

В новом издании эта фраза была сокращена до следующей: "Они возвращаются и пялятся, и пялятся. И я не верю, что мне действительно нравятся дети".

Некоторые словесные обороты также были изменены: термин "восточный" был удален. В некоторых случаях были изменены и другие описания. Например, — чернокожий слуга, первоначально описанный как усмехающийся, в момент, когда он понимает, что необходимо молчать об инциденте, в новой редакции не "чернокожий" и не "улыбающийся", а просто "кивающий".

В новом издании романа 1964 года "Карибская тайна мисс Марпл" детектив-любительница размышляет о том, что у улыбающегося ей вест-индийского служащего отеля "такие прекрасные белые зубы". Но теперь подобные упоминания о "красивых зубах" также были удалены. В той же книге один из видных женских персонажей описывается как обладатель "торса из черного мрамора, каким мог бы наслаждаться скульптор". Но в отредактированной версии это описание отсутствует.

Упоминания о нубийцах — этнической группе, проживавшей в Египте на протяжении тысячелетий — были удалены из "Смерти на Ниле", после чего "нубийский лодочник" стал просто "лодочником".

Диалоги в дебютном романе Кристи "Загадочное дело в Стайлз" 1920 года были изменены слова, где Пуаро однажды заметил, что другой персонаж — "конечно, еврей". Теперь детектив такого замечания не делает.

Дэвид Суше в роли детектива Эркюля Пуаро

В сборнике 1979 года "Последние дела мисс Марпл" исчезли "индейцы и туземцы" и появились "местные жители".

Во всех пересмотренных книгах расовые описания были изменены или удалены, в том числе, в книге "Карибская тайна" исчез целый отрывок, где герой не замечает чернокожую женщину в кустах ночью, когда он идет к своему номеру в отеле.

"Это не первый случай, когда произведения Агаты Кристи подвергаются изменениям. Ее роман 1939 года "Десять негритят" ранее был опубликован под другим названием и без "расистского термина", — заключили авторы публикации.

