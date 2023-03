Нетолерантні Пуаро та міс Марпл: у Британії переписують книги Агати Крісті, — ЗМІ

Щоб не образити чутливу сучасну аудиторію, у книгах нових редакцій британського класика детективів було змінено або зовсім зникли місця, де йшлося про расову чи етнічну приналежність персонажів. Також було переписано "несимпатичні" фрагменти з описом фізичних особливостей героїв.

Британське видавництво HarperCollins вирішило редагувати тексти творів Агати Крісті з урахуванням сучасних вимог. У нових виданнях буде перероблено або видалено оригінальні фрагменти з романів про Пуаро та міс Марпл, які, на думку видавців, містять образливі слова для сучасних читачів. Про це пише британська The Telegraph.

Нові видання романів Агати Крісті буде випущено з правками, щоб не травмувати чутливих читачів, пишуть оглядачі. Цифрові версії нових видань містять десятки змін у текстах, написаних класиком детективного жанру в період з 1920 по 1976 рік, де нібито містяться образи, зневаги до фізичних особливостей персонажів або йдеться про етнічну приналежність. Особливо це стосується тих місць у книгах, де таке трапляється поза межами Великобританії.

Агата Крісті за письмовим столом. Фото: BBC

Так, монологи міс Джейн Марпл та Еркюля Пуаро були змінені або взагалі вирізані з тексту. Також були вирізані фрагменти діалогів, які часто вимовляються "несимпатичними" персонажами загадок. Наприклад, у романі про Пуаро "Смерть на Нілі" 1937 року місіс Аллертон скаржиться, що група дітей дошкуляє їй.

"Вони повертаються і витріщаються, і витріщаються, і очі у них просто огидні, і носи теж, і я не вірю, що мені дійсно подобаються діти". — Написано в оригіналі.

У новому виданні ця фраза була скорочена до наступної: "Вони повертаються і дивляться. І я не вірю, що мені дійсно подобаються діти".

Деякі словесні обороти також було змінено: термін "східний" було видалено. У деяких випадках були змінені інші описи. Наприклад, — чорношкірий слуга, спочатку описаний як усміхнений, у момент, коли він розуміє, що необхідно мовчати про інцидент, у новій редакції не "чорношкірий" і не "усміхнений", а просто "той що киває".

У новому виданні роману 1964 року "Карибська таємниця міс Марпл" детектив-аматорка розмірковує про те, що у вест-індійського службовця, що посміхається їй, "такі прекрасні білі зуби". Але тепер подібні згадки про "гарні зуби" також були видалені. У тій же книзі один із відомих жіночих персонажів описується як володар "торса з чорного мармуру, яким міг би насолоджуватися скульптор". Але у відредагованій версії цей опис відсутній.

Згадки про нубійців — етнічну групу, яка проживала в Єгипті протягом тисячоліть — були видалені зі "Смерті на Нілі", після чого "нубійський човняр" став просто "човнярем".

Діалоги в дебютному романі Крісті "Таємнича пригода в Стайлзі" 1920 були змінені слова, де Пуаро одного разу помітив, що інший персонаж — "звичайно, єврей". Наразі детектив такого зауваження не робить.

Девід Суше в ролі детектива Еркюля Пуаро

У збірці 1979 року "Останні справи міс Марпл" зникли "індіанці та тубільці" та з'явилися "місцеві жителі".

У всіх переглянутих книгах расові описи було змінено чи видалено, зокрема, у книзі " Карибська таємниця " зник цілий уривок, де герой не помічає чорношкіру жінку в кущах вночі, коли він йде до свого номера в готелі.

"Це не перший випадок, коли твори Агати Крісті зазнають змін. Її роман 1939 року "Десять негренят" раніше був опублікований під іншою назвою і без "расистського терміну", — підсумували автори публікації.

