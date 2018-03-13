Отравление по-российски. Почему Великобритания готова ввести санкции против Кремля

Фокус выяснял, кто такой Сергей Скрипаль и почему из-за него Великобритания настроена ввести санкции против России

"Использование чрезвычайно смертоносного психотропного средства против граждан Великой Британии на территории Великой Британии — это возмутительно. Атака была безрассудной, дискриминационной и безответственной", — заявила в понедельник во время брифинга Сара Сандерс, пресс-секретарь Белого дома. Ее слова касались отравления недельной давности бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) РФ Сергея Скрипаля и его дочери в английском городе Солсбери. Инцидент приобрел широкую огласку среди лидеров большинства европейских стран. В отравлении бывшего шпиона они обвиняют Москву, некоторые страны грозятся бойкотировать Чемпионат мира по футболу, который должен пройти летом в России.

Кто такой Сергей Скрипаль?

66-летний Сергей Скрипаль — бывший полковник ГРУ, параллельно работавший на британские спецслужбы. По некоторым данным, Скрипаль раскрыл Британии имена более 300 российских шпионов по всему миру. В 1999 году полковник ушел со службы в ГРУ и еще четыре года проработал в МВД России. В конце 2004 года его задержали, обвинив в госизмене. Спустя два года по этой статье Скрипаль получил срок — 13 лет в колонии строгого режима. Его также лишили воинского звания и наград. Через четыре года, в 2010-м, россияне обменяли Скрипаля на российских шпионов, раскрытых в США. Его выдали Британии, где он получил политическое убежище.

Когда это случилось?

Новость об отравлении Скрипаля в мировое информационное пространство просочилась 5 марта 2018 года. В небольшом городке Солсбери на юге Англии правоохранители обнаружили тела двоих граждан на скамейке возле одного из торговых центров. После госпитализации выяснилось, что отравленными были Сергей Скрипаль и его дочь Юлия — единственный живой близкий родственник бывшего шпиона. Сейчас оба потерпевших находятся в коме.

Каким веществом их отравили?

Предположительно, это был нервнопаралитическое вещество "Новичок", изобретенное в СССР. Об этом вчера заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время выступления в парламенте. По мнению британского премьера, либо россияне действительно использовали боевое отравляющее вещество против Великобритании, либо Кремль не умеет контролировать свои разработки, поэтому они запросто попадают в третьи руки.

Какова реакция британских властей?

"Основываясь на положительной идентификации этого химического вещества экспертами мирового уровня в оборонной научно-технической лаборатории в Портон-Дауне, опираясь на наши знания, что Россия раньше уже изобретала это вещество, и до сих пор в состоянии это делать, и полагаясь на данные, что Россия осуществляет спонсируемые государством убийства, правительство пришло к выводу, что с большой вероятностью Кремль ответственный за действия против Сергея и Юлии Скрипалей", — заявила Тереза Мэй, выступая перед депутатами Палаты общин.

В этот же день глава МИД Великобритании Борис Джонсон вызвал на ковер посла России в Лондоне Александра Якименко и потребовал у него объяснений по поводу отравления экс-шпиона и его дочери. Британцы дали Кремлю время до вечера вторника для разъяснений, как химическое оружие, производимое в России, попало на территорию Англии. Если доводы Москвы покажутся Великобритании неубедительными, то правительство введет санкции против России.

Как отреагировала на заявления Терезы Мэй Россия?

"Это цирковое шоу в британском парламенте. Вывод очевиден: очередная информационно-политическая кампания, основанная на провокации. Прежде чем придумывать новые сказки, пусть кто-то в королевстве расскажет, чем закончились предыдущие — о Литвиненко, Березовском, Перепиличном и других, кто так же загадочно умер на британской земле", — ответила Мария Захарова, официальный представитель МИД России.

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что его страна никак не будет реагировать на ультиматум британцев, пока те не обеспечат им доступ к веществу, которым был отравлен Скрипаль с дочкой. "Прежде чем ставить ультиматумы отчитаться перед британским правительством за 24 часа, лучше придерживаться собственных обязательств по международному праву, в данном случае Конвенции по запрету химического оружия", — заявил Лавров.

Комментировал ли Владимир Путин инцидент с отравлением Скрипаля?

Да, на вопрос корреспондента Би-би-си о причастности России к отравлению бывшего полковника ГРУ, Путин ответил: "Слушайте, мы здесь занимаемся сельским хозяйством. Как видите, это направлено на то, чтобы создать условия для жизни людей, а вы мне говорите о каких-то трагедиях. Вы сначала разберитесь там, а потом мы с вами будем это обсуждать, ладно?".

Чего ждать Кремлю под видом санкций от Великобритании?

Если выяснится, что Москва каким-то образом причастна к отравлению шпиона на территории Соединенного королевства, то Британия прежде всего будет бойкотировать Чемпионат мира по футболу в России и призывать своих международных партнеров присоединиться к ней. Британская пресса пишет, что бойкотировать чемпионат якобы согласны Австралия, Польша и Япония.

Кроме того, британские дипломаты ведут переговоры со своими европейскими партнерами и коллегами из США о введении дипломатических, экономических и политических санкций против РФ.

Как остальные страны реагируют на эту ситуацию?

Белый дом поддерживает Великобританию в этом вопросе очень осторожно. Отравление шпиона осуждают, возмущение выражают, но о России при этом не упоминают. "Сейчас мы рядом с нашим британским союзником. Я думаю, что они все еще работают над некоторыми подробностями по этому вопросу, и мы будем продолжать работать с Великобританией. Безусловно, будем поддерживать их в течение всего процесса. Мы готовы им помочь", — тактично заявила Сара Сандерс, пресс-секретарь Белого дома.

Свою поддержку Терезе Мэй выразил президент Франции Эммануил Макрон, заявив, что важно продолжать реагировать на агрессивную политику России сообща с союзниками.