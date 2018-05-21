США угрожают Ирану "самыми жесткими санкциями в истории"

Соединенные Штаты намерены ввести "самые жесткие санкции в истории" в отношении Ирана, заявил госсекретарь Майк Помпео.

"США введут самые жесткие санкции в истории в отношении Ирана, если его правительство не изменит курс", - цитирует его слова местное издание KWCH12.

По словам Помпео, экономическое давление на Тегеран является лучшим способом препятствовать распространению ядерного оружия на Ближнем Востоке.

Ранее Помпео призвал к заключению нового ядерного соглашения с Ираном после выхода США из ядерной сделки 2015 года. Он говорит, что администрация Трампа предпочитает, чтобы это был договор, который будет ратифицирован Конгрессом.

Напомним, в 2015 году Иран заключил с Соединенными Штатами, Великобританией, Францией, Германией, Китаем и Россией соглашение, согласно которому обязался ограничить свою ядерную программу в обмен на ослабление экономических санкций.

Трамп и некоторые другие официальные лица в США заявляют, что Тегеран нарушает дух соглашения и использует свою программу баллистических ракет для обхода ядерных ограничений. Иран это отрицает и утверждает, что соблюдает соглашение. Тегеран также настаивает, что его ядерная программа предназначена исключительно для мирных целей, в частности, для производства электроэнергии.

30 апреля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран солгал об отсутствии у него амбиций по созданию ядерного оружия перед заключением "ядерной сделки" со странами Запада. В качестве доказательства он предоставил секретный иранский "ядерный архив", раздобытый израильской разведкой. Обвинения Израиля против Ирана поддержали США.

8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из соглашения по ядерной программе Ирана, и анонсировал восстановление санкций против Тегерана. По его словам, США располагают доказательствами того, что Иран продолжает разработку ядерного оружия.

Главы внешнеполитических ведомств Европейского союза и России заявили о намерении и дальше придерживаться ядерной сделки с Ираном.