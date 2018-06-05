США назвали точное место встречи лидеров США и КНДР

Переговоры состоятся в пятизвездочном отеле Capella Hotel на острове Сентоса в Индийском океане

В США назвали точное место встречи американского президента Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, которая пройдет утром 12 июня в Сингапуре.



Лидеры двух стран проведут переговоры в пятизвездочном отеле Capella Hotel на острове Сентоса в Индийском океане.

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Об этом 5 июня сообщила в Twitter пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, поблагодарив Сингапур за гостеприимство.



Кстати, ранее The Washington Post писала, что Ким Чен Ын на время визита в Сингапур якобы подобрал себе президентский номер в отеле Fullerton стоимостью 6000 долларов в сутки. Причем северокорейская сторона хотела бы, чтобы оплатило проживание другое государство.

UPDATE: The venue for the Singapore summit between @POTUS and Leader Kim Jong Un will be the Capella Hotel on Sentosa Island. We thank our great Singaporean hosts for their hospitality. — Sarah Sanders (@PressSec) 5 июня 2018 г.

Напомним, 24 мая президент США Дональд Трамп отменил встречу с лидером КНДР, запланированную на 12 июня в Сингапуре. На встрече должны были обсуждаться вопросы ядерного разоружения Северной Кореи. Отказ от проведения саммита президент США объяснил открытой враждебностью, проявленной Ким Чен Ыном в его недавних заявлениях в адрес Вашингтона.

Впоследствии Трамп заявил, что возможность для проведения 12 июня встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном все еще сохраняется.

30 мая в Белом доме заявили, что встреча лидеров состоится так, как и планировалось ранее - 12 июня в Сингапуре.