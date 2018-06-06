Евросоюз за последние 12 лет из-за террористов недосчитался 180 млрд евро

Больше всего от атак террористов пострадали экономики Британии, Франции и Испании

Ущерб, нанесенный экономике Евросоюза террористическими атаками с 2004 по 2016 год, составил 180 млрд евро. Об этом пишет Independent со ссылкой на исследование RAND Europe.

Наибольшие убытки террористы нанесли Великобритании, которая за 12 лет недосчиталась 43,7 млрд евро. А в прошлом году пять террористических атак привели к экономическим потерям в размере 3,5 млрд евро.

На втором месте по размеру ущерба от террористов оказалась Франция с 43 млрд евро, а на третьем – Испания с 40,8 млрд евро.

Эксперты рассматривали влияние терроризма на рост ВВП в ЕС. Они пришли к выводу, что хотя потребительские привычки покупателей не особо изменились вследствие атак террористов, люди и компании стали меньше вкладывать средств в инвестиции или откладывать их на будущее. Это и вызвало негативное психологическое влияние на развитие экономики.

"Четкое сообщение из отчета состоит в том, что террористические атаки могут привести к ряду психологических эффектов, которые означают, что люди и компании меняют свое экономическое поведение. Например, некоторые люди могут ценить свое будущее меньше и "жить в данный момент" больше", - рассказал старший экономист RAND Europe Марко Хафнер.

Напомним, ситуация в мире становится все более напряженной. К такому выводу пришли специалисты австралийского Института экономики и мира, которые подготовили двенадцатое издание "Глобального индекса мира".