Вайнштейн подтвердил, что предлагал женщинам работу в обмен на секс

Об этом сообщает Harpers Bazaar.

В издании подчеркнули, что после начала скандала он ни разу не давал интервью. Тем не менее, Вайнштейн решил дать несколько комментариев своему другу и журналисту издания Spectator Таки Теодоракопулосу.

"Я родился бедным, уродливым евреем и всю свою жизнь должен был бороться. У тебя было много девушек, но ни одна девушка не смотрела на меня, пока я не начал работать в Голливуде", – сказал Вайнштейн.

Он также подтвердил, что предлагал женщинам работу в обмен на "интимные услуги".

"Да, я предлагал женщинам работу в обмен на секс, но так до сих пор делают все. Но это никогда не было принуждением! Я никого не заставлял", - добавил он.

В свою очередь, бывший адвокат Бенджамин Брафман высказал мнение, что эту беседу нельзя считать интервью. По его словам, речь идет о "дружеском разговоре", а цитаты Вайнштейна впоследствии неправильно интерпретировали.

"Я присутствовал при этой беседе. Мы говорили о старом Голливуде и контрасте с европейской культурой. Мистер Вайнштейн никогда не говорил о том, что обменивал роли на секс", - утверждает Брафман.

Напомним, скандал с Харви Вайнштейном начался в октябре, - с тех пор его обвинили в домогательствах 75 женщин.