Полиция идентифицировала отравителей Скрипалей, - СМИ

В британской полиции считают, что идентифицировали отравителей Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери. Об этом передает ITv.



Осведомленный с ходом расследования источник сообщил, что полиция с помощью камер видеонаблюдения идентифицировала подозреваемых, после чего сопоставила лица со списков въезжавших в страну в тот период.



"Они уверены, что подозреваемые - россияне", - резюмировал он.

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Ранее сообщалось, что британская полиция подозревает в причастности к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери Юлии двух человек, которые сейчас скрываются в России.

Полиция считает результаты расследования "огромным прорывом". По версии следствия, двое подозреваемых, имена которых не называются, сбежали в РФ на протяжении 24 часов после неудавшегося покушения.

Однако позже сообщалось, что отравление Скрипалей организовала группа из шести человек во главе с женщиной из российской военной разведки.