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Главная » Мир » Эрдоган заявил о возможности присоединения Турции к БРИКС

Эрдоган заявил о возможности присоединения Турции к БРИКС

Эрдоган заявил о возможности присоединения Турции к БРИКС
Реджеп Тайип Эрдоган / Фото: Getty Images

По его словам, это предложение понравилось лидерам стран-участниц организации

30.07.18 149
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время недавнего визита в Йоханнесбург на саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) заявил, что он не возражает против вступления его страны в эту организацию. Об этом передает Интерфакс-Украина со ссылкой на сайт турецкой газеты "Хюрриет".

"Если вы примете нас на эту платформу, то она превратится в БРИКСТ (BRICST)", - приводит издание слова турецкого президента.

"Хюрриет" также  отмечает, что, по словам Эрдогана, его предложение понравилось лидерам стран-участниц БРИКС.

"В особенности, Китай заявляет, что выступает за расширение. Я увидел, что все они обдумывают вопрос о включении других стран в свою платформу. Они не против этого", - сказал президент Турции.

Эрдоган подчеркнул, что "мы вместе с пятью этими странами входим в G20. Я надеюсь, что они примут нужные меры, чтобы мы смогли занять место в БРИКС".

"Я считаю, что неправильно оставаться вне подобного рода объединений", - добавил Эрдоган.

Напоминаем, что ранее президент Турции заявил, что отношения Москвы и Анкары приводят к зависти со стороны других лиц.

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