Убитые российские журналисты прилетели в Африку под видом туристов

Три российских журналиста, убитые в Африке, прилетели в страну под видом туристов.



Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.



"Мы теперь знаем, что они оформляли въезд на территорию ЦАР как туристический. Не были ими поданы соответствующие заявления относительно журналистской деятельности", - сообщила она.



По ее словам, при погибших обнаружили "редакционные удостоверения различных СМИ, но просроченные".



Представитель МИД добавила, что тела погибших доставят в РФ в ближайшие дни.

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"Посольство, учитывая экстраординарную ситуацию, нашло спонсоров, которые помогают финансировать транспортировку", - заявила она.



Кроме того, ТАСС со ссылкой на местное радио, сообщает, что убитые журналисты могли стать жертвами боевиков мусульманской коалиции "Селека"



Отмечается, власти страны придерживаются мнения, что убийство могло быть делом рук повстанцев, а не обычных грабителей.

Отметим, ранее в Центральноафриканской Республике были убиты российский журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко. Журналисты совместно с Центром управления расследованиями Михаила Ходорковского снимали документальный фильм о деятельности в стране российских частных военных компаний (ЧВК).