В ООН заявили, что будут следить за делом об убийстве Шеремета

Заместитель Верховного комиссара ООН заявила, что в Украине по-прежнему не привлечены к ответственности некоторые виновные в нарушениях прав человека

Заместитель Верховного комиссара ООН по правам человека Кейт Гилмор заявила, что в организации будут следить за правовой процедурой, в связи с арестом подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщает пресс-служба ООН.

"Мы приняли к сведению произведенные на прошлой неделе аресты подозреваемых по делу об убийстве в 2016 году журналиста Павла Шеремета. Мы будем с интересом следить за соответствующей юридической процедурой", – заявила она.

Она, при этом, добавила, что привлечение к ответственности имеет ключевое значение для обеспечения прав, и оно должно быть обеспечено, независимо от того, кем является тот, кто совершил противоправное действие.

Гилмор обратила внимание на тот факт, что в Украине по-прежнему не привлечены к ответственности некоторые виновные в нарушениях прав человека, в том числе в пытках и нападениях на журналистов и активистов.

Как ранее сообщал Фокус:

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в центре Киева в результате взрыва автомобиля по пути на радиоэфир. По версии следствия, взрывное устройство было заложено под днище машины.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

После этого, рок-музыкант и ветеран АТО Андрей Антоненко сообщил, что именно его подозревают организации преступной группы, которая совершила убийство журналиста.

Но Антоненко оказался не единственным подозреваемым в деле. Так, в этом списке также оказались военные медики и волонтеры – Юлия Кузьменко, Яна Дугарь и добровольцы Владислав и Инна Грищенко.

На брифинге полиция рассказала, как вышла на подозреваемых в убийстве журналиста. Бомбу под автомобиль журналиста, по версии следствия, заложила волонтер и медик Юлия Кузьменко.