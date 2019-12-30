Модель из Лондона ответила "нет" на предложение руки и сердца. Но кольцо за 7,7 млн грн забрала

Влиятельный европеец по-философски отнесся к отказу модели – сказал, что будет счастлив, если кольцо останется у нее

Лондонская модель Аманда Кронин говорит, что в Нью-Йорке познакомилась с мужчиной, который сделал ей предложение руки и серца на 250 тыс. фунтов (7,7 млн грн).

Ее историю рассказывает The Sun.

По словам Кронин, симпатичный незнакомец познакомился с ней в одном из отелей и писал ей море любовных посланий.

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Вскоре модель выяснила, что мужчина – "один из самых влиятельных людей в Северной Европе" – женат.

Тогда Кронин сказала мужчине, что не может с ним видеться, но в ответ услышала, что он уже начал разводиться со своей супругой.

Позже влиятельный европеец и модель случайно пересеклись в Лондоне, где он и подарил Кронин кольцо ювелирного дома Van Cleef & Arpels, однако все-равно получил отказ.

"Я снова отказалась и хотела отдать ему кольцо, но он заявил, что будет счастлив, если оно останется у меня", – уверяет модель.

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