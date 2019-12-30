Модель из Лондона ответила "нет" на предложение руки и сердца. Но кольцо за 7,7 млн грн забрала
2019-12-30 22:35:11
Влиятельный европеец по-философски отнесся к отказу модели – сказал, что будет счастлив, если кольцо останется у нее
Лондонская модель Аманда Кронин говорит, что в Нью-Йорке познакомилась с мужчиной, который сделал ей предложение руки и серца на 250 тыс. фунтов (7,7 млн грн).
Ее историю рассказывает The Sun.
По словам Кронин, симпатичный незнакомец познакомился с ней в одном из отелей и писал ей море любовных посланий.
Вскоре модель выяснила, что мужчина – "один из самых влиятельных людей в Северной Европе" – женат.
Тогда Кронин сказала мужчине, что не может с ним видеться, но в ответ услышала, что он уже начал разводиться со своей супругой.
Позже влиятельный европеец и модель случайно пересеклись в Лондоне, где он и подарил Кронин кольцо ювелирного дома Van Cleef & Arpels, однако все-равно получил отказ.
"Я снова отказалась и хотела отдать ему кольцо, но он заявил, что будет счастлив, если оно останется у меня", – уверяет модель.
Как ранее сообщал Фокус:
- Криштиану Роналду, футболист итальянского клуба "Ювентус", явился на спортивную конференцию в Дубае, сверкая бриллиантами.
- На Гавайях серфер решил сделать оригинальное предложение руки и сердце своей возлюбленной, но в итоге, уронил кольцо в океан.