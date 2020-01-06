"Просто монстр". Индонезиец получил пожизненное за изнасилование 48 мужчин в Великобритании

36-летнего Рейнхарда Синага, который приехал в Великобританию в 2007 году по студенческой визе, назвают "наиболее активным" насильником в истории страны

В Великобритании мужчину, которого называют "самым активным насильником в истории британского права", был приговорен к пожизненному заключению с возможным освобождением через 30 лет. Его осудили за сексуальные преступления против 48 мужчин.

Об этом сообщает ABC News.

Власти утверждают, что доказательства против Рейнхарда Синага указывают, что у него было намного больше жертв: примерно 195 мужчин, которые были сняты на видео во время жестокого обращения, когда они пребывали в квартире Синага. Многие находились без сознания.

Судья Сузанна Годдард сказала в суде, что точное число жертв Синага никогда не будет известным.

"Вы злостный серийный сексуальный хищник, который охотился на молодых людей, которые приходили отдохнуть в центр города. Один из ваших жертв описал вас как монстра. Масштаб и чудовищность ваших деяний говорят, что это точное описание", – заявила судья.

По ее словам, суды редко, если вообще когда-либо, встречались с такой ​​длительной "кампанией изнасилования".

По словам прокуроров, Синаги выглядел и вел себя совсем не угрожающе, когда знакомился с молодыми людьми, в том числе в состоянии алкогольного опьянения, и предлагал им остановиться на ночевку у него в квартире. Большую часть своих насильственных сексуальных контактов преступник записывал на видео.

Синага приехал в Великобританию из родной Индонезии по студенческой визе в 2007 году. Он получил две степени по социологии и планированию в университете Манчестера и учился на доктора философии в Университете Лидса, до тех пор, пока его не арестовали в 2017 году.

Его диссертация называлась "Сексуальность и повседневный транснационализм. Южноазиатские геи и бисексуалы в Манчестере".

BBC сообщает, что в ходе четырех отдельных судебных слушаний Синага был признан виновным в 136 изнасилованиях, восьми попытках изнасилования, 14 случаях посягательств сексуального характера и одного случая нападения с целью совершить половой акт – в общей сложности совершенных в отношении 48 жертв.

Синага отрицал все выдвинутые против него обвинения, утверждая, что весь секс был по обоюдному согласию и что все мужчины притворялись спящими, заранее давая согласие на съемку.

Его поймали в июне 2017 года, когда один из одурманенных им мужчин внезапно очнулся во время изнасилования, поборол насильника и вызвал полицию.

Полицейские в ходе расследования обнаружили в телефоне у подозреваемого видео всех совершенных им изнасилований общей длительностью в сотни часов.

По словам заместителя начальника полиции Манчестера Мэббса Хуссейна, количество преступлений, совершенных Синагой вероятнее всего, невозможно будет установить.