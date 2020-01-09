Турция решила возобновить полеты в Иран и Ирак, – СМИ

2020-01-09 19:18:53

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Также о возобновлении полетов в Тегеран заявили в германской авиакомпании Lufthansa

Авиаперевозчик Турецкие авиалинии, а также лоукостер Пегасус эйрлайнс с вечера 9 января возобновляют полеты в Иран и Ирак.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на собственные источники в компаниях.

По данным СМИ, первый рейс Турецких авиалиний после 24-часовой приостановки полетов вылетит из стамбульского аэропорта им. Сабихи Гекчен в Тегеран вечером 9 января. Пегасус эйрлайнс в этот же день отправит свой рейс по тому же маршруту.

Также о возобновлении полетов в Тегеран заявили в германской авиакомпании Lufthansa.

Как ожидается, самолет в направлении Тегерана (рейс LH 600) вылетит из международного аэропорта Франкфурта-на-Майне в течение дня.

Как ранее сообщал Фокус:

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