Протесты в Иране: власти развернули спецназ в Тегеране
2020-01-12 16:58:38
Члены Революционной гвардии патрулируют город на мотоциклах, кроме того, также много сотрудников сил безопасности в штатском
Силы безопасности Ирана были развернуты в большом количестве по всему Тегерану, ожидая новых протестов после того, как его власти признали, что случайно сбили украинский самолет "МАУ".
Об этом сообщает Accociated Press.
Сотрудники спецназа в черных мундирах и шлемах собрались на площади Вали-э-Аср и возле Тегеранского университета.
Члены Революционной гвардии патрулируют город на мотоциклах, кроме того, также много сотрудников сил безопасности в штатском.
Люди смотрят вниз, когда они проходят мимо полиции, надеясь не привлекать к себе внимание.
Напомним, в воскресенье, 12 января, в Иране возобновились антиправительственные протесты из-за крушения пассажирского самолета Boeing 737 украинских авиалиний МАУ.
Жители Тегерана, участвующие в митинге, подтвердили, что вчера акция протеста была разогнана силовиками. Правоохранители разогнали тысячи демонстрантов, применив против них слезоточивый газ. Протестующие скандировали "Смерть диктатору", подразумевая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи.
Как ранее сообщал Фокус:
- 9 января премьер-министр Канады Джастин Трюдо, ссылаясь на "ряд источников", в т.ч. и канадскую разведку, заявил, что самолет МАУ был сбит в Иране ракетой "земля-воздух". Причем это было непреднамеренно.
- Утром 11 января Генштаб иранских вооруженных сил признал, что самолет МАУ сбили в результате "человеческой ошибки". Военные говорят, что боинг приняли за враждебную цель после того, как он повернул к военному центру Революционной гвардии. Виновных обещают привлечь к ответственности.
- Корпус стражей исламской революции взял на себя полную ответственность за крушение украинского самолета. Командующий ВКС КСИР сообщил, что в роковую ночь оператор ПВО принял боинг за крылатую ракету, не смог связаться с начальством и принял неправильное решение.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что будет настаивать на полном признании вины и ждет от Ирана привлечения виновных к ответственности, возвращения тел погибших, выплаты компенсаций и официальных извинений по дипломатическим каналам.
- 11 января в Тегеране начались антиправительственные протесты из-за крушения Boeing 737. Соболезнования верховного лидера Ирана не смогли успокоить разгневанных иранцев.