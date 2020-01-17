Обострение в Ираке: Франция оправит авианосец для ударов по исламистам

Флагман французского флота пробудет в регионе до апреля

Атомный авианосец "Шарль де Голль" будет направлен на Ближний Восток в январе. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон во время выступления на базе ВВС около Орлеана.

Флагман французского флота до апреля будет помогать в военной операции "Шаммаль", в рамках которой Франция наносит авиаудары по позициям исламистов в Ираке. После этого он будет перемещен в зону Атлантики и в Северное море.

По словам Макрона, авианосец сыграет "центральную роль" в совместных операциях нескольких стран Европы. Сопровождать его будут корабли Испании, Португалии, Нидерландов, Бельгии и Греции.

Напомним, что эскалации конфликта на Ближнем Востоке привело убийство в ночь на 3 января в Багдаде американцами командующего иранскими силами спецназначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Ирана Касема Сулеймани. В ответ Иран 8 января нанес удар по двум военным базам США в иракских Асаде и Эрбиле.

В составе международной коалиции Франция проводит операцию "Шаммаль" в Ираке с сентября 2014 года и в Сирии с 8 сентября 2015 года. Франция задействовала свои ВВС, а также направила консультантов и инструкторов для оказания содействия силам безопасности Ирака и, в частности, курдским подразделениям.

После терактов, совершенных 13 ноября 2015 года в Париже и в Сен-Дени, Франция интенсифицировала военно-воздушные операции над территориями Ирака и Сирии. Ее самолеты базируются на территории ОАЭ или Иордании. В случае необходимости им оказывает поддержку авианосная ударная группа, боевым ядром которой является авианосец "Шарль де Голль". В акватории Средиземного моря также постоянно находится фрегат противовоздушной обороны.

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