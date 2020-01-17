Обострение в Ираке: Франция оправит авианосец для ударов по исламистам
2020-01-17 11:11:24
Флагман французского флота пробудет в регионе до апреля
Атомный авианосец "Шарль де Голль" будет направлен на Ближний Восток в январе. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон во время выступления на базе ВВС около Орлеана.
Флагман французского флота до апреля будет помогать в военной операции "Шаммаль", в рамках которой Франция наносит авиаудары по позициям исламистов в Ираке. После этого он будет перемещен в зону Атлантики и в Северное море.
По словам Макрона, авианосец сыграет "центральную роль" в совместных операциях нескольких стран Европы. Сопровождать его будут корабли Испании, Португалии, Нидерландов, Бельгии и Греции.
Напомним, что эскалации конфликта на Ближнем Востоке привело убийство в ночь на 3 января в Багдаде американцами командующего иранскими силами спецназначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Ирана Касема Сулеймани. В ответ Иран 8 января нанес удар по двум военным базам США в иракских Асаде и Эрбиле.
В составе международной коалиции Франция проводит операцию "Шаммаль" в Ираке с сентября 2014 года и в Сирии с 8 сентября 2015 года. Франция задействовала свои ВВС, а также направила консультантов и инструкторов для оказания содействия силам безопасности Ирака и, в частности, курдским подразделениям.
После терактов, совершенных 13 ноября 2015 года в Париже и в Сен-Дени, Франция интенсифицировала военно-воздушные операции над территориями Ирака и Сирии. Ее самолеты базируются на территории ОАЭ или Иордании. В случае необходимости им оказывает поддержку авианосная ударная группа, боевым ядром которой является авианосец "Шарль де Голль". В акватории Средиземного моря также постоянно находится фрегат противовоздушной обороны.
Как ранее сообщал Фокус:
- 7 января Иран запустил не менее десяти баллистических ракет по двум военным базы с американским персоналом на территории Ирака: в Эрбиле и Аль-Асаде.
- Президент США выступил с официальным заявлением по ситуации на Ближнем востоке. Он призвал Иран найти выход из создавшейся обстановки и обеспечить мир.
- В Иране не приняли предложение президента США Дональда Трампа и пообещали США "более жесткую месть" за любой дальнейший враждебный шаг.
- Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты уже ужесточили санкции в отношении Ирана после ракетного удара по американским базам в Ираке.