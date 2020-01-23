ВОЗ пока не вводит запретов на перемещение из-за китайского вируса

Также в ВОЗ признают, что данных о смертоносном вирусе пока недостаточно, а количество инфицированных им людей в ближайшее время может увеличиться

Всемирная организация здравоохранения не будет ограничивать передвижение людей и товаров из-за китайского коронавируса.

Об этом на брифинге заявил глава представительства ВОЗ в Украине Ярно Хабихт, пишет Укринформ.

"ВОЗ не рекомендует никаких запретов для перемещения товаров или людей между границами и для международной торговли", – заявил Хабихт.

Также в ВОЗе напомнили, что каждая страна обязана сообщить им о любом случае заболевания новым вирусом, даже если он лабораторно не подтвержден.

Отдельно Хабихт отметил: данных о смертоносном вирусе пока недостаточно, а количество инфицированных им людей в ближайшее время может увеличиться.

Сейчас ВОЗ проводит соооовещание по ситуации с китайским коронавирусом. Закончится оно в 19:00 по Киеву. В 21:00 состоится брифинг.

"Борисполь" также не приостанавливает полеты в Китай: соответствующего распоряжения Госавиаслужба не выдавала.

Как ранее сообщал Фокус:

23 января, китайский город Ухань, где началась вспышка нового штамма коронавируса, был закрыт местными властями для въезда и выезда.

11 января в Китае от неизвестного вируса один человек умер, еще семеро были в критическом состоянии. Большинство пациентов были продавцами или покупателями на рыбном рынке в городе, но до настоящего времени не было выявлено доказательств передачи вируса от человека к человеку.

После этого, один случай заражения коронавирусом был зафиксирован в Таиланде. Туристка из Китая была госпитализирована в Бангкоке.

16 января в Японии был подтвержден первый случай заражения новым вирусом.

20 января китайские власти сообщили, что за последние два дня зафиксировано 139 новых случаев заболевания неизвестным коронавирусом, который провоцирует развитие пневмонии.

22 января сообщалось, что в Китае от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, погибло 17 человек.