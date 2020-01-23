ВОЗ пока не вводит запретов на перемещение из-за китайского вируса

2020-01-23 17:07:47

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Также в ВОЗ признают, что данных о смертоносном вирусе пока недостаточно, а количество инфицированных им людей в ближайшее время может увеличиться

Всемирная организация здравоохранения не будет ограничивать передвижение людей и товаров из-за китайского коронавируса.

Об этом на брифинге заявил глава представительства ВОЗ в Украине Ярно Хабихт, пишет Укринформ.

"ВОЗ не рекомендует никаких запретов для перемещения товаров или людей между границами и для международной торговли", – заявил Хабихт.

Также в ВОЗе напомнили, что каждая страна обязана сообщить им о любом случае заболевания новым вирусом, даже если он лабораторно не подтвержден.

Отдельно Хабихт отметил: данных о смертоносном вирусе пока недостаточно, а количество инфицированных им людей в ближайшее время может увеличиться.

Сейчас ВОЗ проводит соооовещание по ситуации с китайским коронавирусом. Закончится оно в 19:00 по Киеву. В 21:00 состоится брифинг.

"Борисполь" также не приостанавливает полеты в Китай: соответствующего распоряжения Госавиаслужба не выдавала.

Как ранее сообщал Фокус:

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