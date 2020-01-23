ВОЗ пока не вводит запретов на перемещение из-за китайского вируса
2020-01-23 17:07:47
Также в ВОЗ признают, что данных о смертоносном вирусе пока недостаточно, а количество инфицированных им людей в ближайшее время может увеличиться
Всемирная организация здравоохранения не будет ограничивать передвижение людей и товаров из-за китайского коронавируса.
Об этом на брифинге заявил глава представительства ВОЗ в Украине Ярно Хабихт, пишет Укринформ.
"ВОЗ не рекомендует никаких запретов для перемещения товаров или людей между границами и для международной торговли", – заявил Хабихт.
Также в ВОЗе напомнили, что каждая страна обязана сообщить им о любом случае заболевания новым вирусом, даже если он лабораторно не подтвержден.
Отдельно Хабихт отметил: данных о смертоносном вирусе пока недостаточно, а количество инфицированных им людей в ближайшее время может увеличиться.
Сейчас ВОЗ проводит соооовещание по ситуации с китайским коронавирусом. Закончится оно в 19:00 по Киеву. В 21:00 состоится брифинг.
"Борисполь" также не приостанавливает полеты в Китай: соответствующего распоряжения Госавиаслужба не выдавала.
Как ранее сообщал Фокус:
- 23 января, китайский город Ухань, где началась вспышка нового штамма коронавируса, был закрыт местными властями для въезда и выезда.
- 11 января в Китае от неизвестного вируса один человек умер, еще семеро были в критическом состоянии. Большинство пациентов были продавцами или покупателями на рыбном рынке в городе, но до настоящего времени не было выявлено доказательств передачи вируса от человека к человеку.
- После этого, один случай заражения коронавирусом был зафиксирован в Таиланде. Туристка из Китая была госпитализирована в Бангкоке.
- 20 января китайские власти сообщили, что за последние два дня зафиксировано 139 новых случаев заболевания неизвестным коронавирусом, который провоцирует развитие пневмонии.
- 22 января сообщалось, что в Китае от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, погибло 17 человек.
- 23 января ВОЗ соберется на второе экстренное заседание, на котором продолжит обсуждение ситуации с коронавирусом. На первом заседании генеральный директор ВОЗ оценил ситуацию с новым коронавирусом как "сложную".