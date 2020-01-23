США расширили санкции против Тегерана
2020-01-23 23:05:57
Ограничения ввели в отношении одного жителя Китая и трех китйских компаний
Американская сторона расширила санкции против Ирана.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина США.
В ограничительный список попал гражданин Ирана, связанный с нефтяной компанией Triliance Petrochemica, а также подразделение Triliance.
Санкции также введены в отношении одного жителя Китая и трех китйских компаний.
В министерстве США считают, что эти предприятия имеют отношение к нелегальному экспорту иранской нефти.
Как ранее сообщал Фокус:
- 7 января Иран запустил не менее десяти баллистических ракет по двум военным базы с американским персоналом на территории Ирака: в Эрбиле и Аль-Асаде.
- Президент США выступил с официальным заявлением по ситуации на Ближнем востоке. Он призвал Иран найти выход из создавшейся обстановки и обеспечить мир.
- В Иране не приняли предложение президента США Дональда Трампа и пообещали США "более жесткую месть" за любой дальнейший враждебный шаг.
- Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты уже ужесточили санкции в отношении Ирана после ракетного удара по американским базам в Ираке.
- 10 января Администрация Дональда Трампа объявила о введении новых санкций против Ирана.
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