США расширили санкции против Тегерана

Ограничения ввели в отношении одного жителя Китая и трех китйских компаний

Американская сторона расширила санкции против Ирана.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина США.

В ограничительный список попал гражданин Ирана, связанный с нефтяной компанией Triliance Petrochemica, а также подразделение Triliance.

Санкции также введены в отношении одного жителя Китая и трех китйских компаний.

В министерстве США считают, что эти предприятия имеют отношение к нелегальному экспорту иранской нефти.

Как ранее сообщал Фокус:

7 января Иран запустил не менее десяти баллистических ракет по двум военным базы с американским персоналом на территории Ирака: в Эрбиле и Аль-Асаде.

Президент США выступил с официальным заявлением по ситуации на Ближнем востоке. Он призвал Иран найти выход из создавшейся обстановки и обеспечить мир.

В Иране не приняли предложение президента США Дональда Трампа и пообещали США "более жесткую месть" за любой дальнейший враждебный шаг.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты уже ужесточили санкции в отношении Ирана после ракетного удара по американским базам в Ираке.

10 января Администрация Дональда Трампа объявила о введении новых санкций против Ирана.