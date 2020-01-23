США расширили санкции против Тегерана

2020-01-23 23:05:57

19 0

Ограничения ввели в отношении одного жителя Китая и трех китйских компаний

Американская сторона расширила санкции против Ирана.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина США.

В ограничительный список попал гражданин Ирана, связанный с нефтяной компанией Triliance Petrochemica, а также подразделение Triliance.

Санкции также введены в отношении одного жителя Китая и трех китйских компаний.

В министерстве США считают, что эти предприятия имеют отношение к нелегальному  экспорту иранской нефти.

Как ранее сообщал Фокус:

Loading...