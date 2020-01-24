Коронавирус: Китаю грозят спад потребительских расходов и замедление ВВП
2020-01-24 18:39:04
Тяжесть негативных последствий для экономики будет зависеть от уровней зараженности и смертности
Вспышка пневмонии, вызванная новым коронавирусом, скажется на потребительских расходах в Китае, которые становятся все более важным двигателем экономического роста, считают аналитики агентства S&P Global Ratings. Об этом сообщило агентство "Интерфакс".
Болезнь начала распространяться накануне празднования Нового года по Лунному календарю. В этот период китайцы традиционно много тратят денег на путешествия, развлечения и подарки. Путешествия в ряде регионов уже или запрещены, или сильно затруднены, настроения у многих потребителей такие, что им не до развлечений, отмечают аналитики агентства.
Тяжесть негативных последствий для экономики будет зависеть от уровней зараженности и смертности.
"Эпидемиологическая неопределенность осложняет экономическую ситуацию. Мы выделяем несколько каналов, наиболее уязвимых, как к распространению заболевания, так и к мерам, принимаемым для сдерживания эпидемии в Китае. Это потребительские расходы, инвестиции, путешествия и туризм, а также промышленное производство (в случае возникновения проблем с поставками), – отмечают в S&P. – Негативные последствия будут частично нивелированы наращиванием государственных расходов, а также тратами на медицинские товары, услуги и вакцины".
Уход инвесторов от рисков и ужесточение финансовых условий могут усилить негативные последствия, в частности, для сферы инвестиций.
В 2019 году вклад потребительских расходов в рост ВВП (6,1%) составил 3,5 процентного пункта (п.п.), отмечают в S&P.
"Расчет показывают, что снижение потребительских расходов на 10% сократит рост ВВП примерно на 1,2 п.п.", – говорят аналитики.
Как ранее сообщал Фокус:
- 11 января в Китае от неизвестного вируса один человек умер, еще семеро были в критическом состоянии. Большинство пациентов были продавцами или покупателями на рынке в городе Ухане.
- После этого, один случай заражения коронавирусом был зафиксирован в Таиланде. Туристка из Китая была госпитализирована в Бангкоке.
- 16 января в Японии был подтвержден первый случай заражения новым вирусом.
- 22 января сообщалось, что в Китае от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, погибло 17 человек.
- 23 января ВОЗ собралось на второе экстренное заседание, на котором продолжило обсуждение ситуации с коронавирусом. На первом заседании генеральный директор ВОЗ оценил ситуацию с новым коронавирусом как "сложную".
- Риск завоза нового китайского коронавируса в Украину оценивается как средний. Об этом сообщил исполняющий обязанности генерального директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин.