Количество зараженных коронавирусом превысило тысячу, умерли два врача
2020-01-25 10:31:36
Еще в двух странах обнаружили случаи заболевания новым вирусом
В Китае 1 тысяч 287 человек заразились коронавирусом, 41 человек погиб.
Об этом сообщает Global Times.
"По состоянию на субботу в стране подтверждено 1 тыс. 287 случаев заболевания коронавирусом в Ухане и 41 случай смерти", – сказано в сообщении.
180 новых случаев инфекции подтверждены в провинции Хубэй, 15 из которых – в Ухане.
В Ухане скончались два врача, которые лечили зараженных вирусом пациентов, сообщает сообщает The Guardian. 62-летний врач-отоларинголог Лян Удун заразился еще 16 января. Также сообщается о гибили еще одного доктора Цзян Цзицзюня, который скончался от сердечного приступа, вызванного переутомлением.
The Guardianо погибших от короновируса врачах.
В Комиссии по здравоохранению провинции Хубэй (где находится наибольшее число заболевших) говорят, что ситуация очень тяжелая, а медикаменты ограничены. Чиновники призывают предоставить больше медикаментов, а также масок и защитных костюмов. К настоящему времени у 11 медицинских работников поднялась температура. Три были вылечены. Остальные находятся под наблюдением.
Австралия подтвердила свой первый случай заболевания коронавирусом в субботу в Мельбурне, сообщает Reuters.
В больнице Мельбурна находится гражданин Китая, прибывший из города Ухань 19 января, в которого было подтверждено заболевание на новый коронавирус. Больной находится в стабильном состоянии.
Кроме того, министр здравоохранения Дзулкефль Ахмад Малайзии заявил о трех зараженных лицах, которые являются гражданами Китая.
Заболевание подтрведли органы здравоохранения Сингапура. Зараженными оказались 65-летняя женщина и ее двое внуков.
Как ранее сообщал Фокус:
- 11 января в Китае от неизвестного вируса один человек умер, еще семеро были в критическом состоянии. Большинство пациентов были продавцами или покупателями на рынке в городе Ухане.
- После этого, один случай заражения коронавирусом был зафиксирован в Таиланде. Туристка из Китая была госпитализирована в Бангкоке.
- 16 января в Японии был подтвержден первый случай заражения новым вирусом.
- 22 января сообщалось, что в Китае от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, погибло 17 человек.
- 23 января ВОЗ собралось на второе экстренное заседание, на котором продолжило обсуждение ситуации с коронавирусом. На первом заседании генеральный директор ВОЗ оценил ситуацию с новым коронавирусом как "сложную".
- Риск завоза нового китайского коронавируса в Украину оценивается как средний. Об этом сообщил исполняющий обязанности генерального директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин.