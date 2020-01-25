Количество зараженных коронавирусом превысило тысячу, умерли два врача

Еще в двух странах обнаружили случаи заболевания новым вирусом

В Китае 1 тысяч 287 человек заразились коронавирусом, 41 человек погиб.

Об этом сообщает Global Times.

"По состоянию на субботу в стране подтверждено 1 тыс. 287 случаев заболевания коронавирусом в Ухане и 41 случай смерти", – сказано в сообщении.

180 новых случаев инфекции подтверждены в провинции Хубэй, 15 из которых – в Ухане.

В Ухане скончались два врача, которые лечили зараженных вирусом пациентов, сообщает сообщает The Guardian. 62-летний врач-отоларинголог Лян Удун заразился еще 16 января. Также сообщается о гибили еще одного доктора Цзян Цзицзюня, который скончался от сердечного приступа, вызванного переутомлением.

The Guardianо погибших от короновируса врачах.

В Комиссии по здравоохранению провинции Хубэй (где находится наибольшее число заболевших) говорят, что ситуация очень тяжелая, а медикаменты ограничены. Чиновники призывают предоставить больше медикаментов, а также масок и защитных костюмов. К настоящему времени у 11 медицинских работников поднялась температура. Три были вылечены. Остальные находятся под наблюдением.

Австралия подтвердила свой первый случай заболевания коронавирусом в субботу в Мельбурне, сообщает Reuters.

В больнице Мельбурна находится гражданин Китая, прибывший из города Ухань 19 января, в которого было подтверждено заболевание на новый коронавирус. Больной находится в стабильном состоянии.

Кроме того, министр здравоохранения Дзулкефль Ахмад Малайзии заявил о трех зараженных лицах, которые являются гражданами Китая.

Заболевание подтрведли органы здравоохранения Сингапура. Зараженными оказались 65-летняя женщина и ее двое внуков.

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