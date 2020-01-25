Помогла традиционная медицина. В Пекине вылечили двух человек от коронавирусной пневмонии
2020-01-25 13:35:16
Пациенты выписаны из больницы 25 января после консультации с экспертной группой из Пекина
В Пекине выписали из больницы двух пациентов, которые перенесли пневмонию, вызванную коронавирусом.
Об этом сообщает пресс-служба пекинской муниципальной комиссии здравоохранения.
Пациенты выписаны из больницы 25 января после консультации с экспертной группой из Пекина.
Лечение проходило с помощью симптоматической терапии и традиционной китайской медицины.
Короновирус обнаружили после того, как 8 января вернулись из провинции Хубэй. У пациентов были повышенная температура, головная боль, кашель и усталость.
Deutsche Welle сообщает, что власти Китая в связи со вспышкой вируса ввели уиленные меры безопасности для поездов, самолетов и автобусов по всей стране.
В общественном транспорте установлены измерительные станции для проверки. Пассажиров при подозрении на инфекцию отправляют в медицинские учреждения.
В провинции Хубэй изолированы 5 городов. По сообщению местных властей, в этих городах приостановлена работа общественного транспорта, закрыт доступ к автомагистралям.
В общей сложности, фактически находятся под карантином уже 18 городов с совокупным населением 56 млн человек.
Global Times сообщает, что 26 провинций Китая объявили чрезвычайную ситуацию 1-го уровня – наивысший уровень – что позволяет им вводить меры, включая карантин.
Как ранее сообщал Фокус:
- 11 января в Китае от неизвестного вируса один человек умер, еще семеро были в критическом состоянии. Большинство пациентов были продавцами или покупателями на рынке в городе Ухане.
- После этого, один случай заражения коронавирусом был зафиксирован в Таиланде. Туристка из Китая была госпитализирована в Бангкоке.
- 16 января в Японии был подтвержден первый случай заражения новым вирусом.
- 22 января сообщалось, что в Китае от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, погибло 17 человек.
- 23 января ВОЗ собралось на второе экстренное заседание, на котором продолжило обсуждение ситуации с коронавирусом. На первом заседании генеральный директор ВОЗ оценил ситуацию с новым коронавирусом как "сложную".
- Риск завоза нового китайского коронавируса в Украину оценивается как средний. Об этом сообщил исполняющий обязанности генерального директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин.