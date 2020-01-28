Коронавирус: Гонконг существенно ограничивает транспортное сообщение с материковым Китаем

Пекин согласился на предложения Гонконга по ограничению трафика

Гонконг существенно сокращает транспортное сообщение с материковым Китаем в попытках сдержать распространение коронавируса. Об этом на пресс-конференции заявила глава администрации Гонконга Керри Лам, представив стратегию сдерживания распространения болезни, которая допускает даже полное закрытие города.

Об этом сообщает South China Morning Post.

"Количество авиарейсов на материковый Китай уменьшится в два раза, автобусные перевозки через границу также сократятся ...", – говорится в публикации.

Как отмечается, Пекин согласился прекратить выдачу индивидуальных туристических виз для жителей материковой части страны, на долю которых приходится половина всех прибывающих в Гонконг. Решение вступит в силу с полуночи четверга.

Обращаясь к присутствующим на пресс-конференции, Керри Лам показательно надела медицинскую маску. Он сообщила, что движение прямых поездов между Хунг-Хом и Гуанчжоу тоже будет приостановлено, а контрольно-пропускные пункты закрыты.

"Потоки людей между этими двумя местами должны быть резко сокращены", – сказала она, добавив, что жители Гонконга составляют 67%, проходящих через контрольно-пропускные пункты, в то время как материковые китайцы составляют только 26% таковых.

Лам запретила всем жителям провинции Хубэй, где находится эпицентр коронавируса, въезжать в Гонконг до дальнейшего уведомления. Правительство Гонконга также рекомендовало государственным служащим не выходить на работу после праздников из-за вспышки нового вида пневмонии.

Как ранее сообщал Фокус:

23 января по итогам двух заседаний Всемирная организация здравоохранения решила пока не объявлять вспышку коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения мирового значения.

27 января сообщалось, что за сутки в Китае от коронавируса скончались 24 человека, а общее количество умерших достигло 80. Заболели 2794 человека.

В Китае за прошедшие сутки (27 января) количество летальных случаев от китайского коронавируса увеличилось до 106 человек. Число заболевших достигло 4 515.

Организационный комитет зимних Олимпийских игр 2022 года, которые должны пройти в Пекине, отменил церемонию старта обратного отсчета до начала соревнований из-за эпидемии коронавируса.

Благотворительный фонд основателя Microsoft Билла Гейтса и его жены Мелинды выделит $10 млн Китаю и Африке на борьбу с распространением нового коронавируса 2019-nCoV.