Коронавирус добрался до Индии: подтвержден первый случай заражения

2020-01-30 11:39:50

37 0

Коронавирусом заболел студент, проходивший обучение в китайском Ухане

В Индии подтвержден первый случай заболевания коронавирусом из Китая.

Об этом сообщает Times of India.

Заболевание зафиксировали в Керале – штате на юге Индии. Коронавирусом заболел студент, проходивший обучение в китайском Ухане.

Пациент находится в изоляции в больнице.

"Пациент стабилен и находится под пристальным наблюдением", – говорится в заявлении министерства здравоохранения Индии.

Сказано, что министр здравоохранения Индии созвал экстренное совещание высокопоставленных чиновников здравоохранения.

Как ранее сообщал Фокус:

Loading...