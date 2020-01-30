Пентагон официально подтвердил смерть своих военных в авиакатастрофе в Афганистане

В катастрофе погибли 46-летний полковник и 30-летний капитан

Пентагон официально подтвердил гибель двух американских военнослужащих в результате авиакатастрофы самолета Bombardier E-11 в Афганистане.

Об этом сообщает CNN.

В заявлении Пентагона говорится, что жертвами авиакатастрофы стали 46-летний полковник воздушного боевого командования Пол Восс и 30-летний капитан 37-й эскадрильи бомбардировщиков Райан Фанеуф.

Тела военнослужащих были забраны с места катастрофы самолета специальной спасательной группой, которая, как утверждают американские военные, также вывела из строя чувствительное оборудование, установленное на борту воздушного судна.

Иранское информагентство Mehr со ссылкой на российские источники ранее сообщило, что во время крушения военного самолета США в Афганистане мог погибнуть офицер ЦРУ Майкл Д'Андреа, который якобы сыграл ключевую роль в ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани.

После крушения самолета, талибы взяли на себя ответственность за произошедшее. В Пентагоне подтвердили, что Bombardier E-11A разбился в центральном Афганистане, территории удерживаемой талибами. Но американская сторона утверждает, что "не было никаких признаков того, что крушение произошло в результате вражеского огня".

В свою очередь, талибы не предоставили никаких доказательств обратного.

Как ранее сообщал Фокус: